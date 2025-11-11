La subasta del primer solar del Casco Histórico de Lorca arrancará en 66.000 euros

66.734,70 €. Esta es la cantidad por la que saldrá a subasta pública el primer solar de Casco Histórico de Lorca tras culminar el proceso de expropiación iniciado por el Ayuntamiento en el marco del plan de reconstrucción forzosa de la zona. Así lo informaba la edil de Urbanismo, María Hernández, que este martes desvelaba los dos primeros terrenos que podrán ser adquiridos para edificar en ellos después de que los propietarios no iniciaran los trámites para ello.

Ubicados ambos en la calle Rubira, que se encuentra en el eje por el que los servicios municipales daban comienzo unos trámites que abarcan a más de un centenar de solares, ya se ha aprobado el pliego de condiciones administrativas que regirán la venta forzosa. "Esta diligencia se suma al resto de actuaciones necesarias y que está llevando a cabo el Ayuntamiento para acometer la edificación forzosa de solares vacantes en el casco histórico de Lorca, con especial interés en los ejes correspondientes a las Calles Álamo, Calle Selgas, Calle Cava y adyacentes", aportaba la concejala.

María Hernández junto a uno de los solares que saldrán a subasta. / L.O.

En este sentido, la responsable municipal de Urbanismo recordaba que la declaración de incumplimiento de la función social de la propiedad en ambos casos ya fue aprobada en mayo, habiendo transcurrido los seis meses que establece la legislación vigente para iniciar la subasta. Ahora, una vez valorados los terrenos, se podrá iniciar la venta que, en caso de efectuarse, también reportará beneficios a la administración. Concretamente, el 75 por ciento del precio obtenido se entregará al propietario –una vez deducidos los gastos ocasionados y, en su caso, las sanciones aplicables– y el resto será para el erario público.

"Si la subasta se declarase desierta, se convocará de nuevo en el plazo de seis meses, con una rebaja del 25 por 100 del tipo. Si también quedara desierta, el Ayuntamiento, en el plazo de otros seis meses, podrá adquirirla para el patrimonio municipal de suelo. Transcurridos los anteriores plazos sin que se haya obtenido la venta, quedará sin efecto la inclusión en el Registro", apuntaba Hernández Benítez.

Estado de abandono de uno de los solares a subasta. / Daniel Navarro

6 meses para iniciar la obra

Al respecto de los solares, cabe recordar que en caso de concretarse la venta los compradores tendrán que iniciar las obras en un plazo de seis meses a partir de la toma de posesión de la finca. Para el primer caso, el del solar ubicado en el número 7 de la calle, la valoración asciende a la cantidad de 73.830,74 € y en él se podrá construir –en una superficie de 140 metros cuadrados– un edificio de 3 plantas más bajo cubierta como máximo. En el caso del situado en el número 8 de la citada calle, el precio de salida será de 66.734,70 € y la construcción deberá tener una altura predominante de 3 plantas.

"Desde el Ayuntamiento no dudamos en facilitar y apoyar a los propietarios en la reconstrucción de sus solares, poniendo a su disposición todos los recursos posibles a para que den el paso y comiencen la edificación, pero vamos a seguir velando por el cumplimiento de la legalidad", terminaba la edil. Al respecto del trámite, fuentes municipales informaban de que los interesados dispondrán de 30 días naturales para presentar sus solicitudes de participación en el procedimiento de venta en pública subasta y las correspondientes ofertas económicas a contar desde la publicación del anuncio en el BORM.