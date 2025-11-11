Quejas en Lorca por la demora en la tramitación de la dependencia

Los retrasos en la tramitación de la dependencia a nivel regional siguen generando problemas. Y es que, si el tiempo de resolución de expedientes tramitados por el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) se sitúa de media en 563 días, en tiempo se duplica en caso de pérdida del expediente. Esto es lo que le ha sucedido a Pedro Chuecos, un joven lorquino de 36 años que, tras presentar la solicitud en abril de 2023, fue informado tras años de espera de que debía volver a iniciar el trámite porque sus documentos se habían extraviado.

"Necesito que me valoren y reconozcan de verdad lo que tengo para poder seguir mi vida", indicaba Chuecos, al que hace años le era reconocida la incapacidad tras sufrir un grave accidente. "Me dijeron que no lo había echado, pero el problema era que no lo encontraban. No entiendo que puedan pasar estas cosas después de dos años esperando", lamentaba el afectado junto a María Dolores Chumillas, edil del PSOE que durante el mandato anterior ostentó las responsabilidades de Servicios Sociales.

María Dolores Chumillas, a la derecha, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

"Este caso resume el sufrimiento y la impotencia de cientos de personas que dependen de una ayuda para vivir con dignidad. La administración regional no solo tarda, sino que comete errores imperdonables que destruyen la vida de la gente", declaraba a este respecto la concejala, que calificaba de "inhumana" la situación que se vive en toda la Comunidad Autónoma. "Hablamos de personas en situación de vulnerabilidad, de familias desesperadas y de usuarios que, literalmente, mueren antes de recibir su resolución. Es profundamente injusto" declaraba Chumillas.

180 días

En este sentido, cabe recordar que la legislación vigente reconoce la dependencia como un derecho, y establece un periodo máximo de 180 días para su resolución; un hecho que llevaba a la edil socialista a reclamar al Gobierno regional una mayor dotación presupuestaria y más personal técnico y administrativo para agilizar las resoluciones y garantizar los derechos de los ciudadanos.