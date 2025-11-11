Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendio

Declarado un incendio entre las pedanías de Zarcilla de Ramos y La Parroquia de Lorca

Bomberos, un helicóptero y personal del servicio de emergencias municipal trabajan para extinguirlo

Incendio en Lorca.

Incendio en Lorca. / Emergencias Lorca

Daniel Navarro

Daniel Navarro

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios de la Región de Murcia, dos brigadas forestales, efectivos del servicio de Emergencias de Lorca y un helicóptero trabajan en estos momentos en la extinción de un incendio declarado entre las pedanías de Zarcilla de Ramos y La Parroquia, en el término municipal de Lorca.

Declarado a primeras horas de la tarde, fuentes del Centro de Coordinación del 112 de la Región de Murcia indicaban que el fuego se encuentra estabilizado, aunque continúan los trabajos en el lugar, plagado de esparto silvestre. "Dadas las características de la zona y que la masa vegetal favorece la rápida propagación de las llamas, se movilizaron inmediatamente los recursos de extinción, siendo necesaria la actuación de dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias", explicaban.

A las 17:15 horas, el incendio se dio por controlado, permaneciendo en el lugar los Agentes medioambientales en labores de vigilancia.

TEMAS

  1. Toma uno' del rodaje de la película de Warner Bros en Murcia: 'Queremos ver a los actores
  2. Ni las Fuentes del Marqués ni Blanca: el mejor mirador de otoño de Murcia está a solo 20 minutos de la capital
  3. Nicolás Pierotti, de abrir una pizzería en Murcia a tener 20 locales: 'Quiero que una familia pueda salir a cenar, aunque solo pida dos pizzas y una botella de agua
  4. El centro de Murcia se transforma en un plató de cine: estas son las calles cortadas por el rodaje
  5. Intoxicadas al menos 30 personas en un hotel de Lo Pagán tras cenar setas en mal estado
  6. Intenta degollar a su madre en el barrio de Santa María de Gracia
  7. En directo: Real Murcia-Nástic de Tarragona
  8. Abiertas 16 ofertas de empleo público en la Región de Murcia: plazas, requisitos y plazos de solicitud

Alarma por un incendio forestal "descontrolado y veloz" en el monte de Lorca

Alarma por un incendio forestal "descontrolado y veloz" en el monte de Lorca

Estos son los pasos de la Magna Procesión de Murcia y las iglesias donde ya están expuestos

Estos son los pasos de la Magna Procesión de Murcia y las iglesias donde ya están expuestos

Declarado un incendio entre las pedanías de Zarcilla de Ramos y La Parroquia de Lorca

Declarado un incendio entre las pedanías de Zarcilla de Ramos y La Parroquia de Lorca

La subasta del primer solar del Casco Histórico de Lorca arrancará en 66.000 euros

La subasta del primer solar del Casco Histórico de Lorca arrancará en 66.000 euros

Quejas en Lorca por la demora en la tramitación de la dependencia

Quejas en Lorca por la demora en la tramitación de la dependencia

La Virgen de la Esperanza de Calasparra ya se encuentra en Murcia

La Virgen de la Esperanza de Calasparra ya se encuentra en Murcia

Caravaca participa en Fairway de Santiago de Compostela, el foro profesional especializado en caminos de peregrinación

Caravaca participa en Fairway de Santiago de Compostela, el foro profesional especializado en caminos de peregrinación

Apelación del crimen de la gasolinera de Lorca: los dos hermanos condenados alegan "miedo insuperable"

Apelación del crimen de la gasolinera de Lorca: los dos hermanos condenados alegan "miedo insuperable"
Tracking Pixel Contents