Declarado un incendio entre las pedanías de Zarcilla de Ramos y La Parroquia de Lorca

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios de la Región de Murcia, dos brigadas forestales, efectivos del servicio de Emergencias de Lorca y un helicóptero trabajan en estos momentos en la extinción de un incendio declarado entre las pedanías de Zarcilla de Ramos y La Parroquia, en el término municipal de Lorca.

Declarado a primeras horas de la tarde, fuentes del Centro de Coordinación del 112 de la Región de Murcia indicaban que el fuego se encuentra estabilizado, aunque continúan los trabajos en el lugar, plagado de esparto silvestre. "Dadas las características de la zona y que la masa vegetal favorece la rápida propagación de las llamas, se movilizaron inmediatamente los recursos de extinción, siendo necesaria la actuación de dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias", explicaban.

A las 17:15 horas, el incendio se dio por controlado, permaneciendo en el lugar los Agentes medioambientales en labores de vigilancia.