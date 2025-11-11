Caravaca participa en Fairway de Santiago de Compostela, el foro profesional especializado en caminos de peregrinación

Caravaca de la Cruz ha estado presente en el fórum internacional especializado en caminos de peregrinación Fairway, celebrado en Santiago de Compostela. Esta participación forma parte de la estrategia de promoción de los caminos de la Cruz de Caravaca impulsada por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM), con la colaboración del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.

Caravaca ha formado parte del programa del congreso con una presentación y la participación en una mesa redonda sobre la evolución del perfil de peregrino

Caravaca ha representado a la Región de Murcia con un stand propio en la zona expositiva de la feria, un espacio de 2.000 metros cuadrados que ha reunido a más de 200 destinos y marcas vinculadas al Camino de Santiago y a otros destinos de peregrinación nacionales e internacionales. Desde este punto de información, se ha mostrado la oferta turística y cultural del municipio, destacando los atractivos de las distintas rutas de peregrinación y su potencial para el turismo espiritual y de naturaleza.

Fairway es el único fórum profesional dedicado íntegramente al Camino de Santiago y a las rutas de peregrinación, que combina congreso, feria y gran espacio de networking. Se celebra cada dos años y en esta décima edición, bajo el lema ‘Buscando la excelencia en la sostenibilidad’, se han abordado temas como la turistificación, la diversificación de rutas y la integración del Camino en un modelo de turismo responsable.

La participación de Caravaca de la Cruz en esta feria forma parte de la estrategia de promoción turística impulsada por el Ayuntamiento y el ITREM para posicionar los caminos de la Cruz como un atractivo turismo espiritual y cultural, con continuidad más allá de la celebración de los años jubilares.

Reuniones profesionales con operadores internacionales

Stand de Caravaca en la feria / La Opinión

Durante las jornadas profesionales del 10 y 11 de noviembre, los técnicos de Turismo desplazados por el Ayuntamiento y el ITREM han mantenido numerosos contactos y reuniones con agencias de viaje y turoperadores especializados en turismo religioso y de peregrinación, dentro del programa de workshops organizado por la feria. En total, se han celebrado más de 3.500 encuentros de negocio entre los participantes, con la presencia de 40 turoperadores procedentes de 16 países.

Esta acción forma parte de la estrategia de promoción impulsada por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, con la colaboración del Ayuntamiento Caravaca, para impulsar los caminos de la Cruz como un atractivo de turismo espiritual y cultural, más allá de la celebración de los años jubilares

El concejal de Turismo en el Consistorio caravaqueño, José Santiago Villa, ha valorado de forma muy positiva la participación de Caravaca de la Cruz en esta nueva edición de Fairway: “Es la segunda vez que acudimos a esta cita que se ha consolidado como el principal foro profesional del turismo de peregrinación a nivel internacional. Esto nos permite aprender y establecer contactos estratégicos con agentes y operadores especializados”. Villa ha añadido que “la participación en Fairway va en la línea de trabajo de promocionar el destino bajo criterios de sostenibilidad, digitalización y cooperación entre territorios, alineados con la nueva visión del turismo de peregrinación que impulsa la Xunta de Galicia y que comparte nuestra ciudad”.

Dos presentaciones en el programa oficial

Además de la presencia en la zona expositiva, Caravaca de la Cruz ha formado parte del programa oficial de presentaciones y mesas redondas del congreso Fairway. La gerente de la Fundación Camino de la Cruz, Lourdes Aznar, ha realizado la ponencia ‘Los caminos de la Cruz de Caravaca’, en la que ha dado a conocer las ocho rutas que actualmente existen hasta la Basílica.

Por su parte, el concejal José Santiago Villa ha participado como ponente en la mesa redonda ‘La Compostela y los Caminos del siglo XXI: cambios del paradigma en la Oficina del Peregrino’, junto a representantes de la Federación Europea del Camino de Santiago y de distintas rutas jacobeas. Este debate abordó los retos de la democratización y sostenibilidad del fenómeno peregrino en la actualidad.