Cerca de 80.000 personas visitaron la feria Sepor de Lorca

Más de 78.000 visitantes pasaron por la quincuagésimo octava edición de Sepor, la feria ganadera, industrial y agroalimentaria por excelencia de la Región. Así lo desvelaba este lunes el alcalde de Lorca y presidente del comité organizador del certamen, Fulgencio Gil, que mostraba su satisfacción por las cifras alcanzadas. "Se han batido todos los récords", significaba el regidor durante la comparecencia en la que hacía balance de los cuatro días durante los que la muestra situó a la Ciudad del Sol como punto de referencia de sector primario.

Una tendencia que se espera se mantenga en el tiempo. Tanto es así, que Gil Jódar animaba desde ya a las empresas a reservar los espacios disponibles cuanto antes. "No hay otra igual en todo el país y eso se nota. 15.000 metros cuadrados dan para mucho, pero aun así hay empresas que se han quedado fuera", indicaba. En este sentido, cabe recordar que poco antes del inicio del verano la organización ya anunció que todos los espacios habían sido reservados.

Los representantes políticos durante la pasada inauguración de Sepor. / Daniel Navarro

En total, los 15.000 metros del Palacio de Ferias y Congresos de Lorca acogían a más de 130 patrocinadores y colaboradores, que, con cerca de 500 firmas comerciales del sector ganadero, agroalimentario e industrial, hacían posible que pudieran llevarse a cabo las diferentes sesiones y jornadas. Por lo que respecta a la vertiente técnica de Sepor, Fulgencio Gil ponía de manifiesto que la cifra de participaciones habría superado ampliamente las 10.000, destacando –de nuevo– el Simpósium Internacional de Porcinocultura como una de las sesiones más relevantes. "Es la cita de referencia del sector porcino a nivel nacional, puesto que no hay ninguna otra de características similares", significaba Gil Jódar, que apostillaba: "esta feria es un referente no solo nacional, sino internacional".

Una de las sesiones del Simpósium Internacional de Porcinocultura. / Daniel Navarro

Momento de expansión

Por último, el alcalde de Lorca ponía Sepor como ejemplo del "momento de expansión y consolidación como capital subregional que está experimentando la ciudad. "Hemos revertido la tendencia y nuestro municipio ya es el principal polo de atracción de toda la comarca", reseñaba Gil Jódar, que recordaba: "hasta final de año vamos a vivir un auténtico maratón de eventos de todo tipo. Casi 300. San Clemente, Navidad… Lorca está más viva que nunca y eso se palpa en las calles", aportaba.

En relación con este asunto, el primer edil terminaba su comparecencia reclamando celeridad en el restablecimiento de la conexión ferroviaria con Murcia, algo fundamental "para reforzar nuestros planteamientos como enclave estratégico de cara a la celebración de ferias y congresos", así como la recuperación de la línea hasta Guadix. "El Ayuntamiento está poniendo todo de su parte, ahora necesitamos que el Gobierno de España haga lo mismo", terminaba.

Foco en la sostenibilidad

Por lo que respecta a la pasada edición de Sepor, cabe recordar que durante las jornadas uno de los puntos que más atención acaparaban era la sostenibilidad. Siguiendo el mantra de la edición 'somos sostenibles', investigadores de todo se daban cita en Lorca para examinar el estado de la cuestión y presentar las últimas novedades. "El sector es sostenible y lo ha sido siempre, ahora toca hacer llegar al resto del mundo esa información, por eso centramos la edición en ese aspecto", declaraba a esta Redacción la gerente de la muestra, Patry Bermúdez.