Fuente Álamo da luz verde al Plan que ayudará a reducir emisiones y ahorrar energía

El Pleno del Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia aprobó el pasado jueves el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), la hoja de ruta municipal para reducir emisiones, ahorrar energía y adaptar el municipio a los efectos del cambio climático. Con este paso, Fuente Álamo refuerza su estrategia “Villa Sostenible” y avanza en materia de sostenibilidad.

“El PACES nos permite pasar de las buenas intenciones a las acciones medibles. Vamos a acelerar el ahorro energético, impulsar las renovables, mejorar la calidad de vida en todos los barrios y pedanías y, además, abordar de forma decidida problemas que nos preocupan especialmente como las inundaciones”, ha subrayado la alcaldesa, Juana María Martínez.

El documento, elaborado con base técnica y participación ciudadana, fija objetivos alineados con la Unión Europea e integra medidas en cinco ámbitos principales: alumbrado público, edificios y equipamientos municipales, residencial, sector servicios/terciario y transporte-movilidad. Incluye, además, actuaciones de adaptación frente a amenazas climáticas como olas de calor y sequías, así como acciones de sensibilización y lucha contra la pobreza energética.

Entre las principales líneas de trabajo del Ayuntamiento destacan las acciones para mejorar la eficiencia y el ahorro energético en edificios municipales y alumbrado público, el impulso a la generación local de energías renovables y el fomento de una movilidad sostenible mediante el refuerzo del transporte público y la movilidad activa. También se priorizan medidas para mejorar la calidad del aire y la gestión de residuos, con información transparente a la ciudadanía, así como actuaciones de adaptación al cambio climático y apoyo a los colectivos más vulnerables.

“Queremos que Fuente Álamo sea un municipio más saludable, competitivo y preparado ante el clima que viene. El PACES es un plan realista, financiable y con impacto a corto y medio plazo”, ha añadido Salvador Pérez, edil de Nuevas Tecnologías.

El Ayuntamiento activará ahora el calendario de ejecución, con un sistema de seguimiento y evaluación periódica, y habilitará canales de información para que vecinos, empresas y entidades puedan conocer y sumarse a las medidas.