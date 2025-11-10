Galardones
La economía aguileña muestra el potencial que tiene en su gala anual
El sector empresarial aguileño se ha visto de gala en el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Elena, en donde se celebró la IV Gala de la Economía Aguileña, organizada por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Águilas ACIA y Hosteaguilas, en la que entre otras autoridades estuvieron presentes el presidente de la comunidad autónoma Fernando López Miras, el alcalde de Águilas Cristóbal Casado, la consejera de empresa, empleo y economía social Marisa López Aragón, el presidente de CECLOR Juan Jódar Bardón, así como el presidente de HOYTU Bartolomé Vera González, quienes acompañaron y participaron en la entrega de premios y reconocimientos con los presidentes de ACIA, Dariem Caparrós y de Hosteaguilas Vicente Sánchez.
Entre los reconocimientos entregados por ACIA, como los premios al Comercio, Industria, Emprendedor y Horizonte, también se entregó las distinciones Legado Empresarial, que se instauraron en la pasada edición, una distinción muy especial para el ente empresarial puesto que se entrega a aquellas empresas, en especial a personas que, estando jubiladas, han conseguido un relevo generacional o traspaso de sus actividades, contribuyendo a la no desaparición y cierre de persianas, además de destacar por su trayectoria profesional y por su contribución social, cultural o económica con Águilas, “personas comprometidas con la creación de riqueza y oportunidades en beneficio de sus familias y de la sociedad en general” apuntaba el presidente de ACIA Dariem Caparros.
Además de los premios y reconocimientos entregados por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Águilas, la asociación empresarial de hostelería y Turismo Hosteaguilas, también reconoció el trabajo de su su sector con premios en distintas categorías, como Arte entre fogones, Trayectoria Profesional, Premio Emprendedoras, Excelencia en Sala, promoción Turística y Premio Embajador.
La gala finalizó con una cena en el hall del auditorio, en la que los asistentes y premiados coincidieron en sus conversaciones en la “buena salud que tiene tanto el sector empresarial, comercial, turístico y hostelero que disfruta Águilas” comentaba el presidente de Hosteaguilas Vicente Sánchez.
Premios Asociación de Comerciantes e Industriales de Águilas
Premio Comercio. - Cortinas Gregorio SL
Premio Industria. – LOOIJE
Premio Emprendedor. – COPLAIN
Premio Horizonte Águilas. – Hospital Virgen del Alcazar
Distinciones Legados Empresariales
- Beatriz Soler Casado por Maderas Bricoaguilas
- Lucía Díaz y José López por Floristería Lucy
- Francisco López Martínez por Carpintería López y Mota
- Juan Serrano Sánchez por Tecniaguilas
- Celedonio Mata Ramayo por Cemprol
- Josefa Cuenca Martínez por Lencería Evora
- Josefa de Haro Martínez por supermercado Pepi
- María Custodia López Mata por Maycol
- Luis Rubio García por Urcialar Sistemas
- Antonio Madrid Soto y José Martínez Mula por Cerrajería Félix
- Jaime Paredes Zaragoza y Ramón Paredes Zaragoza por E.S. Anibal
- Bartolomé Hernández Giménez por Fitosanitarios Bartolomé Hernández El Mochuelo
Premios Hosteáguilas
- Arte entre fogones. – Monserrat López Soler del Rest. La Veleta
- Trayectoria Profesional. – José Asensio Hernández de Cafetería Bamboo
- Emprendedoras. – Sandra paredes Romero y María Díaz reverte de María Castaña Vinos & Amigos
- Excelencia en Sala. – Antonio López Lajarín de Gastrobar Barra6
- Promoción Turística. – Diego Martínez Díaz de Centro Buceo Almadraba, José Martínez Navarro de Centro Buceo Estela y Alejandro Echemendía de Centro Buceo Zoea
- Premio Embajador. – AGRUCAPERS
