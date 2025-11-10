La economía aguileña muestra el potencial que tiene en su gala anual

El sector empresarial aguileño se ha visto de gala en el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Elena, en donde se celebró la IV Gala de la Economía Aguileña, organizada por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Águilas ACIA y Hosteaguilas, en la que entre otras autoridades estuvieron presentes el presidente de la comunidad autónoma Fernando López Miras, el alcalde de Águilas Cristóbal Casado, la consejera de empresa, empleo y economía social Marisa López Aragón, el presidente de CECLOR Juan Jódar Bardón, así como el presidente de HOYTU Bartolomé Vera González, quienes acompañaron y participaron en la entrega de premios y reconocimientos con los presidentes de ACIA, Dariem Caparrós y de Hosteaguilas Vicente Sánchez.

Entre los reconocimientos entregados por ACIA, como los premios al Comercio, Industria, Emprendedor y Horizonte, también se entregó las distinciones Legado Empresarial, que se instauraron en la pasada edición, una distinción muy especial para el ente empresarial puesto que se entrega a aquellas empresas, en especial a personas que, estando jubiladas, han conseguido un relevo generacional o traspaso de sus actividades, contribuyendo a la no desaparición y cierre de persianas, además de destacar por su trayectoria profesional y por su contribución social, cultural o económica con Águilas, “personas comprometidas con la creación de riqueza y oportunidades en beneficio de sus familias y de la sociedad en general” apuntaba el presidente de ACIA Dariem Caparros.

Además de los premios y reconocimientos entregados por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Águilas, la asociación empresarial de hostelería y Turismo Hosteaguilas, también reconoció el trabajo de su su sector con premios en distintas categorías, como Arte entre fogones, Trayectoria Profesional, Premio Emprendedoras, Excelencia en Sala, promoción Turística y Premio Embajador.

La gala finalizó con una cena en el hall del auditorio, en la que los asistentes y premiados coincidieron en sus conversaciones en la “buena salud que tiene tanto el sector empresarial, comercial, turístico y hostelero que disfruta Águilas” comentaba el presidente de Hosteaguilas Vicente Sánchez.

Premios Asociación de Comerciantes e Industriales de Águilas

Premio Comercio. - Cortinas Gregorio SL

Premio Industria. – LOOIJE

Premio Emprendedor. – COPLAIN

Premio Horizonte Águilas. – Hospital Virgen del Alcazar

Distinciones Legados Empresariales

Beatriz Soler Casado por Maderas Bricoaguilas

Lucía Díaz y José López por Floristería Lucy

Francisco López Martínez por Carpintería López y Mota

Juan Serrano Sánchez por Tecniaguilas

Celedonio Mata Ramayo por Cemprol

Josefa Cuenca Martínez por Lencería Evora

Josefa de Haro Martínez por supermercado Pepi

María Custodia López Mata por Maycol

Luis Rubio García por Urcialar Sistemas

Antonio Madrid Soto y José Martínez Mula por Cerrajería Félix

Jaime Paredes Zaragoza y Ramón Paredes Zaragoza por E.S. Anibal

Bartolomé Hernández Giménez por Fitosanitarios Bartolomé Hernández El Mochuelo

Premios Hosteáguilas