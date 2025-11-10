Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Galardones

La economía aguileña muestra el potencial que tiene en su gala anual

Foto de familia de la gala

Foto de familia de la gala / Alba Marques

Jaime Zaragoza

El sector empresarial aguileño se ha visto de gala en el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Elena, en donde se celebró la IV Gala de la Economía Aguileña, organizada por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Águilas ACIA y Hosteaguilas, en la que entre otras autoridades estuvieron presentes el presidente de la comunidad autónoma Fernando López Miras, el alcalde de Águilas Cristóbal Casado, la consejera de empresa, empleo y economía social Marisa López Aragón, el presidente de CECLOR Juan Jódar Bardón, así como el presidente de HOYTU Bartolomé Vera González, quienes acompañaron y participaron en la entrega de premios y reconocimientos con los presidentes de ACIA, Dariem Caparrós y de Hosteaguilas Vicente Sánchez.

Entre los reconocimientos entregados por ACIA, como los premios al Comercio, Industria, Emprendedor y Horizonte, también se entregó las distinciones Legado Empresarial, que se instauraron en la pasada edición, una distinción muy especial para el ente empresarial puesto que se entrega a aquellas empresas, en especial a personas que, estando jubiladas, han conseguido un relevo generacional o traspaso de sus actividades, contribuyendo a la no desaparición y cierre de persianas, además de destacar por su trayectoria profesional y por su contribución social, cultural o económica con Águilas, “personas comprometidas con la creación de riqueza y oportunidades en beneficio de sus familias y de la sociedad en general” apuntaba el presidente de ACIA Dariem Caparros.

Además de los premios y reconocimientos entregados por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Águilas, la asociación empresarial de hostelería y Turismo Hosteaguilas, también reconoció el trabajo de su su sector con premios en distintas categorías, como Arte entre fogones, Trayectoria Profesional, Premio Emprendedoras, Excelencia en Sala, promoción Turística y Premio Embajador.

La gala finalizó con una cena en el hall del auditorio, en la que los asistentes y premiados coincidieron en sus conversaciones en la “buena salud que tiene tanto el sector empresarial, comercial, turístico y hostelero que disfruta Águilas” comentaba el presidente de Hosteaguilas Vicente Sánchez.

Premios Asociación de Comerciantes e Industriales de Águilas

Premio Comercio. - Cortinas Gregorio SL

Premio Industria. – LOOIJE

Premio Emprendedor. – COPLAIN

Premio Horizonte Águilas. – Hospital Virgen del Alcazar

Distinciones Legados Empresariales

  • Beatriz Soler Casado por Maderas Bricoaguilas
  • Lucía Díaz y José López por Floristería Lucy
  • Francisco López Martínez por Carpintería López y Mota
  • Juan Serrano Sánchez por Tecniaguilas
  • Celedonio Mata Ramayo por Cemprol
  • Josefa Cuenca Martínez por Lencería Evora
  • Josefa de Haro Martínez por supermercado Pepi
  • María Custodia López Mata por Maycol
  • Luis Rubio García por Urcialar Sistemas
  • Antonio Madrid Soto y José Martínez Mula por Cerrajería Félix
  • Jaime Paredes Zaragoza y Ramón Paredes Zaragoza por E.S. Anibal
  • Bartolomé Hernández Giménez por Fitosanitarios Bartolomé Hernández El Mochuelo

Premios Hosteáguilas

  • Arte entre fogones. – Monserrat López Soler del Rest. La Veleta
  • Trayectoria Profesional. – José Asensio Hernández de Cafetería Bamboo
  • Emprendedoras. – Sandra paredes Romero y María Díaz reverte de María Castaña Vinos & Amigos
  • Excelencia en Sala. – Antonio López Lajarín de Gastrobar Barra6
  • Promoción Turística. – Diego Martínez Díaz de Centro Buceo Almadraba, José Martínez Navarro de Centro Buceo Estela y Alejandro Echemendía de Centro Buceo Zoea
  • Premio Embajador. – AGRUCAPERS

