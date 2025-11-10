AVE
IU propone que Lorca se convierta en un centro de formación para profesionales ferroviarios
En la actualidad existen doce escuelas técnicas de RENFE y siete puntos de formación en mantenimiento repartidos por todo el país
La vuelta de los trenes al municipio de Lorca podría traer algo más que la mejora de las comunicaciones con el resto del país. O por lo menos así será de prosperar la propuesta realizada por la coalición de izquierdas conformada por IU, Podemos y Alianza Verde que se hacía pública a través de su portavoz, Pedro Sosa. En concreto, el edil sugería que el Ayuntamiento inicie los trámites con la administración regional y estatal que permitan convertir el municipio en un centro de formación para profesionales del sector ferroviario.
"Supondría la reparación en Lorca de históricos agravios en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios", declaraba el concejal que, por un lado, pedía al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el establecimiento de una Escuela Técnica de Formación de RENFE de Conducción y Operaciones; y al Gobierno regional la implantación en los centros educativos locales de estudios de Formación Profesional centrados en el Mantenimiento Ferroviario.
"Más allá de la gigantesca inversión que supone el corredor del Mediterráneo y nuestra conexión con Almería junto a la necesidad de recuperar la conexión con Granada a través del ramal Lorca-Baza-Guadix, nuestras reivindicaciones como pueblo en materia ferroviaria deben alcanzar también al ámbito de la formación profesional", aportaba Sosa Martínez.
Una docena de escuelas
Al respecto de las escuelas de RENFE, cabe señalar que en la actualidad existen 12 repartidas en su mayoría por el norte de la península ibérica –a excepción de las ubicadas en Valencia, Sevilla y Málaga– por lo que su establecimiento en la Ciudad del Sol mejoraría la cobertura de toda la zona en este aspecto.
En cuanto a la creación de una Escuela Técnica para Profesionales de Mantenimiento, el edil recordaba que no existe ninguna en toda la Región, y que su puesta en marcha únicamente requiere de la colaboración activa entre RENFE y los sistemas educativos de los territorios. En la actualidad, España cuenta con 7 de estos centros.
