Cehegín acogerá la gran fiesta de presentación del Harley Davidson Club Myrthus

La cita será el próximo 22 de noviembre

Recepción en el Ayuntamiento

Recepción en el Ayuntamiento / La Opinión

Enrique Soler

Enrique Soler

Cehegín

Cehegín será el escenario de una jornada muy especial con la fiesta de presentación del Harley Davidson Club Myrthus, un evento que reunirá a amantes del motor, la música y la buena compañía.

La cita incluirá una ruta por el casco antiguo histórico de Cehegín, una comida de hermandad con la entrega de trofeos de agradecimiento a los clubes inscritos

La cita incluirá una ruta por el casco antiguo histórico de Cehegín, una comida de hermandad con la entrega de trofeos de agradecimiento a los clubes inscritos, música en vivo a cargo del grupo THE HELLHATES, stands moteros y alguna que otra sorpresa que los organizadores están preparando. La fiesta tendrá lugar en la calle Gran Vía y promete diversión.

Los organizadores del evento fueron recibidos en el Ayuntamiento de Cehegín por la alcaldesa Alicia del Amor y los concejales de Turismo y Festejos, Rosendo Ciudad y Lolo García

Recepción en el Ayuntamiento

Los organizadores del evento fueron recibidos en el Ayuntamiento de Cehegín por la alcaldesa Alicia del Amor y los concejales de Turismo y Festejos, Rosendo Ciudad y Lolo García, quienes mostraron su apoyo a esta iniciativa que impulsa el turismo, la convivencia y el ambiente festivo en la localidad.

Cartel

Cartel / La Opinión

