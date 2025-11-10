Cehegín acogerá la gran fiesta de presentación del Harley Davidson Club Myrthus
La cita será el próximo 22 de noviembre
Cehegín será el escenario de una jornada muy especial con la fiesta de presentación del Harley Davidson Club Myrthus, un evento que reunirá a amantes del motor, la música y la buena compañía.
La cita incluirá una ruta por el casco antiguo histórico de Cehegín, una comida de hermandad con la entrega de trofeos de agradecimiento a los clubes inscritos, música en vivo a cargo del grupo THE HELLHATES, stands moteros y alguna que otra sorpresa que los organizadores están preparando. La fiesta tendrá lugar en la calle Gran Vía y promete diversión.
Recepción en el Ayuntamiento
Los organizadores del evento fueron recibidos en el Ayuntamiento de Cehegín por la alcaldesa Alicia del Amor y los concejales de Turismo y Festejos, Rosendo Ciudad y Lolo García, quienes mostraron su apoyo a esta iniciativa que impulsa el turismo, la convivencia y el ambiente festivo en la localidad.
