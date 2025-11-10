Adjudicada la ampliación del centro de salud de San Diego en Lorca

Las obras de ampliación del centro de salud de San Diego ya pueden comenzar. Así lo confirman a LA OPINIÓN fuentes de la Consejería de Salud, que señalan que el contrato era formalizado a mediados del pasado mes de octubre. Concretamente, las obras se han adjudicado por un valor cercano a los 3 millones de euros a la UTE conformada por las empresas Ábaco Levante y Construcciones La Vid, que tendrán un plazo de 20 meses para culminar las obras que pretenden dotar de más espacio a una de las instalaciones sanitarias que más presión asistencial soportan de toda la Región, pues cuenta con 35.000 tarjetas sanitarias adscritas.

A este respecto, cabe recordar que el proyecto –presentado en julio del año pasado– permitirá ampliar el centro en 631 metros cuadrados, por lo que pasará de 1.859 metros cuadrados de superficie a 2.491, y además se reformarán 1.057 metros cuadrados de los ya existentes. Para agrandar la instalación sanitaria se hará uso de la pequeña plaza que en la actualidad lo separa del IES Príncipe de Asturias. Allí, la nueva construcción permitirá, entre otras cuestiones, dotar al centro de una consulta más de Pediatría, otra para atención a la mujer, y ampliar la zona de administración con cuatro nuevos despachos.

Espacio que ocupará el nuevo edificio, entre el actual y el IES Príncipe de Asturias. / Daniel Navarro

San Cristóbal, a la espera

Sin embargo, la solución 'definitiva' para la saturación de la atención primaria en San Diego y San Cristóbal, que pasa por construir un segundo centro de salud en este último barrio, aún tendrá que esperar. Tal y como reconocía el propio consejero de Salud, Juan José Pedreño, durante una reciente visita a Lorca, en este segundo caso aún se está trabajando en el anteproyecto, puesto que la zona donde se ubicará tiene la calificación de 'inundable' por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, lo que estaría obligando a desarrollar un proyecto muy específico con los consiguientes retrasos. "Cuando presentamos el proyecto ya verán las características que tiene por el terreno", indicaba Pedreño Planes a este respecto.