Neurología, de Los Arcos del Mar Menor, recibe un galardón nacional por su enfoque integral en el tratamiento de pacientes

El Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, de referencia para los municipios de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco, se impuso a más de 180 centros hospitalarios públicos y privados de toda España en el ranking ‘Hospitales TOP-20’ dentro de la categoría de ‘Área del Sistema Nervioso’.

‘Hospitales TOP 20’ es un programa de evaluación de centros hospitalarios en el ámbito nacional que identifica los centros con mejores resultados en diversas áreas clínicas.

Este galardón se entregó el pasado 16 de octubre durante la gala nacional del programa celebrada en Madrid.

La Unidad de Neurología de Los Arcos ha sido reconocida por su enfoque integral, basado en la calidad y humanización del proceso de asistencia sanitaria.

En este sentido, la gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Isabel Ayala, manifestó “el orgullo de todo el SMS por este reconocimiento”, y destacó que este es fruto de la dedicación continua y el trabajo diario de todo el equipo del Área Neurología de Los Arcos, “que tiene un objetivo primordial: situar al paciente como centro de todas nuestras actuaciones”.

Desde hace 25 años, ‘Hospitales TOP-20’ evalúa, compara e identifica las mejores prácticas en las instituciones sanitarias, con objeto de mejorar sus resultados asistenciales. Para ello, revisa los principales indicadores de calidad, funcionamiento y eficiencia de las organizaciones, establece comparaciones y visibiliza las mejores.

Con este fin, se analizan 30 procesos clínicos que contienen más de 120 indicadores, agrupados en ocho áreas clínicas: Sistema Nervioso, Respiratorio, Corazón, Digestivo, Musculoesquelético, Riñón y Vías Urinarias, Mujer y, finalmente, Atención al paciente crítico.

Desde 2000 ha contado con la participación de más de 250 hospitales públicos y privados de todo el país.

“Este logro refleja el compromiso del hospital Los Arcos con la calidad asistencial, la innovación y la mejora continua, y supone el reconocimiento al trabajo de todos los profesionales implicados en la atención al paciente con patología cerebral del Área VIII-Mar Menor”, concluyó Ayala.