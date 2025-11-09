Una mujer embarazada queda inconsciente tras un escape de gas en su casa de Yecla

Una mujer embarazada ha quedado inconsciente esta tarde en Yecla tras emanar gas debido a un escape en su vivienda. La mujer, junto a su hijo de corta edad, se refugió en el balcón intentando protegerse del fuerte olor producido.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, así como efectivos de la Policía Local de Yecla. Los agentes solicitaron asistencia sanitaria al encontrar a la mujer inconsciente en el suelo.

La afectada, una mujer de 24 años, fue atendida por el personal sanitario de una Unidad Móvil de Emergencias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 y trasladada al Hospital Virgen del Castillo de Yecla para recibir tratamiento. No fue precisa la hospitalización del menor.