El Castillo de Lorca estrenará su nuevo acceso peatonal a mediados de 2026

El Castillo de Lorca estrenará en los próximos meses un acceso peatonal desde el barrio de Santa María. En concreto, será entre los meses de junio y julio del 2026 cuando se espera que culmine el proyecto encaminado a ampliar en gran medida los espacios visitables del monumento más concurrido de los ubicados en el municipio y que, de esta forma, volverá a estar unido a la ciudad de forma práctica. De hecho, los operarios de la corporación adjudicataria –que llevará a cabo el trabajo por un importe cercano a los 2,8 millones de euros– ya han señalizado los puntos por los que discurrirá el recuperado sendero hasta la alcazaba.

A este respecto, fuentes municipales confirmaban a esta Redacción que una vez culminados los trabajos para la creación de la senda, la misma quedará unida a la acera que discurre por el lateral de la carretera de subida al castillo y que, en pocos pasos, lleva hasta los barrios altos. De esta forma, el recorrido se reducirá en un kilómetro, pasando de los 1,3 kilómetros actuales que se deben desde el museo medieval de la ciudad (ciuFRONT) hasta el Castillo, a poco más de 300 metros.

Vista de la torre Alfonsina desde el nuevo punto de acceso. / Daniel Navarro

Consultado acerca de lo que podría suponer este nuevo acceso para el museo, Luis Torres del Alcázar, presidente de la entidad gestora del mismo, señalaba que la apertura serviría para seguir ampliando las posibilidades turísticas de Lorca. "Sería facilitar la presencia turística en la ciudad. Cuando vienen visitantes a Santa María –sede del ciuFRONT– y preguntan cómo llegar al Castillo, queda claro que está demasiado lejos. Con la apertura del acceso, en unos pocos pasos podría estar unido todo".

Del mismo modo, la recuperación de la puerta oriental, que antes de la apertura del Castillo como atracción turística era la utilizada para acceder a la fortaleza, serviría para recuperar tradiciones como la de subir a la Virgen de las Huertas a la alcazaba a través de la misma. "Crear un itinerario para poder acceder al Castillo andando sería estupendo. Además, favorecerá el acceso y acercará el Castillo también incluso a la propia ciudad de Lorca", añadía.

No obstante, el acceso únicamente estará abierto en fechas señaladas. Y es que, tal y como explicaba a este diario el edil de Cultura, Santiago Parra, la viabilidad económica de crear un nuevo acceso abierto de forma permanente no está clara: "sumar una entrada significaría aumentar el personal, por lo que es complicado. Hacerlo en momentos puntuales como por ejemplo el día de San Clemente y mantener la recepción actual quizá sería lo más indicado", señalaba.

Entre árboles

Al respecto del sendero, que discurrirá por la ladera del cerro del Castillo, desde el Ayuntamiento también se han llevado cabo los trabajos pertinentes para garantizar que sea seguro. Así, a mediados del pasado mes de julio se sustituían las pantallas dinámicas en la ladera sur-oeste, reacondicionándose además una pantalla dañada por un impacto y retirándose otra que ya no cumplía ninguna función técnica y obstaculizaba el acceso peatonal.

Del mismo modo, se están llevando a cabo diversas actuaciones de repoblación para mejorar estética de toda la ladera. De hecho, a los 1.500 ejemplares plantados desde abril por el Ayuntamiento hay que sumar la última actuación que está llevando a cabo la asociación BosqueO2 en colaboración con las Concejalías de Medio Ambiente y Limusa.

Algunos de los ejemplares plantados por BosqueO2. / L.O.

En este caso, la plantación se centra en la ladera norte del castillo, y servirá para incrementar en medio centenar de árboles y arbustos la masa vegetal de la zona. "El entorno del Castillo de Lorca es un símbolo para la ciudad y recuperar su paisaje natural es una forma de devolverle vida y futuro. Con esta actuación no solo reforestamos, sino que fomentamos la conciencia ambiental y el compromiso ciudadano", señalaba el responsable de BosqueO2, Pedro Quiñonero.

Por lo que respecta a la plantación, cabe reseñar que se realizaba con especies autóctonas especialmente adaptadas al clima mediterráneo y resistentes a la falta de agua. Además, los trabajos se realizan de forma manual y respetando la vegetación ya asentada, con seguimiento técnico y riego de apoyo durante al menos los dos primeros años para garantizar la supervivencia de las plantas en sus primeras fases de crecimiento.