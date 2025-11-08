Más de un millón de euros para restaurar los caminos rurales de Alhama de Murcia

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de la Dirección General del Agua, ha invertido más de un millón de euros en acondicionar y mejorar los caminos rurales de San José y Viejo de Cartagena y de Chinchilla, en el término municipal de Alhama de Murcia, con la finalidad de mejorar la accesibilidad y la seguridad de los vecinos y trabajadores que las transitan a diario.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, aseguró durante una visita a las obras del camino rural de San José, que «con estas obras, mejoramos la calidad de vida y la seguridad de los vecinos y trabajadores que acceden a diario a más de 300 explotaciones agrícolas».

Rubira destacó que «esta inversión tiene por finalidad consolidar e impulsar su economía, reforzando la cohesión territorial y garantizando que nuestros núcleos rurales dispongan de infraestructuras adecuadas, seguras y bien conectadas».

El primero de los proyectos comprende la mejora integral de los caminos Viejo de Cartagena y de Chinchilla, con una longitud total de 3.912 metros y una inversión de 579.290 euros. Los trabajos consisten en reforzar el firme, drenajes, señalización vertical y horizontal, además de instalar barreras de seguridad y reponer servicios afectados, garantizando una mejora sustancial en la transitabilidad de los caminos, especialmente en épocas de lluvia.

El segundo proyecto, con una inversión de 497.881,12 euros, consiste en el acondicionamiento del camino rural de San José, con 3.604 metros de trazado. Las obras contemplan la limpieza de márgenes; formación de una nueva sección de firme con zahorra artificial y triple tratamiento superficial; mejorar los drenajes mediante cunetas y badenes de hormigón; además de proteger los taludes con escollera e instalar nueva señalización y barreras de seguridad.

Las obras se encuentran actualmente en ejecución y está previsto que finalicen a finales del próximo mes de noviembre. Están cofinanciadas en un 63 por ciento con cargo a fondos Feader, un 11,10 por ciento por la Administración del Estado y el 25,90 por ciento restante, con fondos propios de la Comunidad Autónoma.