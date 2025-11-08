Calasparra refuerza su marca turística apostando por la calidad SICTED

Calasparra sigue reforzando su compromiso con la calidad turística a través del proyecto SICTED. Se celebraba en el Ayuntamiento de Calasparra una nueva sesión de la Mesa de Calidad Turística, en el marco del proyecto SICTED, Sistema Integral de Calidad Turística en Destino. A la reunión han asistido Teresa García, alcaldesa de Calasparra; Nani Sánchez, concejala del Equipo de Gobierno; Lola Guirao, responsable de Turismo y gestora SICTED de Calasparra; Eva Reverte, Directora General de Competitividad Turística, y Lucía Gabarrón, gestora y asesora de servicios SICTED.

Durante el encuentro se revisaron los avances logrados en la implantación del sistema de calidad turística en el municipio durante este año. Actualmente, 13 establecimientos y servicios de Calasparra están adheridos al SICTED, de los cuales 8 cuentan ya con el distintivo “Compromiso de Calidad Turística”.

Consolidación del sistema

A lo largo de este 2025, se ha seguido trabajando en la consolidación del sistema, la incorporación de nuevas empresas y la mejora continua en la gestión turística. Como parte de este proceso, se ha llevado a cabo una sesión formativa en modalidad online para empresas de los ciclos 1, 2 y 3, además de haberse realizado asistencias técnicas individualizadas para facilitar el cumplimiento de los manuales de buenas prácticas.

En cuanto al balance de este año, se refleja un avance significativo con una creciente implicación del sector empresarial y una mejora constante en aspectos como la calidad del servicio, la sostenibilidad y la atención al visitante.

De cara al próximo año 2026, los retos marcados durante la reunión, incluyen la integración de nuevas empresas y centros turísticos al proyecto, el seguimiento del Plan de Mejora y el análisis de la satisfacción turística como herramienta clave para la planificación estratégica del destino.

La alcaldesa, Teresa García, ha subrayado "la importancia de continuar incorporando nuevos establecimientos al sistema SICTED, con el propósito de ofrecer a quienes visitan Calasparra una experiencia turística cada vez más completa y de mayor calidad". Asimismo, ha reconocido y agradecido "el esfuerzo de los establecimientos que ya cuentan con la distinción, destacando su compromiso y contribución a la excelencia turística del municipio".

Excelencia turística

El compromiso de Calasparra con el SICTED refuerza su posición como un destino que apuesta por la excelencia en la atención a turistas, destacando la riqueza cultural, natural y gastronómica del municipio. Desde el Ayuntamiento y los agentes turísticos implicados, se seguirá impulsando este proyecto para consolidar a Calasparra como referente de calidad turística.

El Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED) es un proyecto promovido por la Secretaría de Estado de Turismo de España y desarrollado en colaboración con las comunidades autónomas y entes locales. Su principal objetivo es mejorar la calidad de los destinos turísticos mediante la implementación de un modelo homogéneo y sostenible que involucra tanto a agentes públicos como privados.