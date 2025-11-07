Salud
La red de desfibriladores públicos de Lorca sigue creciendo
Se trata del mayor sistema municipal de este tipo de toda la Región, con un centenar en instalaciones de casco urbano, barrios y pedanías
Lorca cuenta con la mayor red de desfibriladores públicos de la Región y, para mantener ese status, se siguen instalando equipos de este tipo por todo el municipio. Así, este viernes se daba a conocer el nuevo equipo instalado en la entrada a la plaza de abastos de la Alameda de Cervantes.
"Con esta nueva actuación, Lorca refuerza su posición como municipio cardio protegido", destacaba la edil de Personal, Belén Pérez, que hacía hincapié en la utilidad de estos sistemas en pro de la seguridad sanitaria, especialmente en puntos donde se suelen registrar asistencias multitudinarias como Ifelor o el Coso de Sutullena.
"La instalación de estos dispositivos es ejecutada por el Servicio de Seguridad y Salud Laboral, en colaboración con la Concejalía de Personal y Régimen Interior, en lugares estratégicos de cada una de las instalaciones donde se encuentran, siendo visibles por cualquier persona, lo que permite una asistencia adecuada ante una emergencia", explicaba la concejala.
Cursos formativos
A este respecto cabe destacar que, a pesar de que las ubicaciones que cuentan con sistemas DESA son públicas, es necesario contar con una formación específica para poder hacer uso de los mismos. En este sentido, fuentes municipales explicaban que se mantienen los cursos de ‘Desfibrilador Semiautomático (DESA) y Primeros Auxilios’ desde el Servicio de Seguridad y Salud Laboral, para aquellos trabajadores cuyo certificado se encuentre caducado o próximo a caducar; y cuya renovación es obligatoria para poder hacer uso del equipo en caso de emergencia.
Así, estas formaciones estarán dirigidas tanto a trabajadores que presten servicio en dichas dependencias, como a cualquier otro personal interesado. La inscripción se puede hacer a través del 968 479 749 o bien enviando un correo electrónico a: seguridadysaludlaboral@lorca.es
Red de Desfibriladores en el término municipal
1.Ayuntamiento:
Edificio principal
Pabellón de Deportes Las Alamedas
Campo de Fútbol Embarre
Campo de Fútbol Los Toyos
Pabellón de La Hoya
Complejo Deportivo Felipe VI (Recepción)
Complejo Deportivo Felipe VI (Oficina Sala de Musculación)
Concejalía de Servicios Sociales Alameda de Cervantes
Museo Arqueológico
Centro de Desarrollo Local
Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, Puente La Alberca
Centro Ocupacional Torrecilla
Palacio Villaescusa
Teatro Guerra
Biblioteca Pilar Barnés
Centro Cultural José Mª Campoy
Casa ONGs
Centro de Servicios Sociales Alameda Cervantes
Centro de Atención Primaria Fina Navarro López
Centro Cívico Francisco Méndez
Coso de Sutullena (2)
Plaza de abastos Alameda de Cervantes
2. Policía Local de Lorca:
8 desfibriladores móviles en vehículos
1 desfibrilador fijo en el Centro de Seguridad y Emergencias de Lorca Ronda Sur
3. Protección Civil:
1 desfibrilador en ambulancia
Centro de Emergencias Norte en Zarcilla de Ramos (vehículo)
2 desfibriladores en vehículos de intervención en Lorca
2 desfibriladores en Ramonetes-Puntas de Calnegre
1 desfibrilador en la Base Protección Civil Puntas de Calnegre (época estival) 1 desfibrilador en la Cala de Puntas de Calnegre (botiquín caseta de la playa) o 5 desfibriladores en el Centro de Emergencias de Lorca (móviles para eventos)
4. Otros:
Almendricos - Pabellón
Campo de Fútbol Artés Carrasco
Complejo La Torrecilla
Pabellón de San Antonio
Pabellón de San José
Maletín itinerante Lorca Deportiva
Centro de Medicina del Deporte
Casa del Deporte
5. Colegios:
CEIP La Torrecilla
CEIP Pérez De Hita
CEIP Alfonso X El Sabio
CEIP Alfonso X El Sabio Infantil
CEIP Casa Del Niño
CEIP Jose Robles
CEIP San Fernando
CEIP San José
CEIP Sagrado Corazón
CEIP Juan González
CEIP Pasico Campillo
CEIP Virgen De Las Huertas
CEIP Narciso Yepes
CEIP Juan Navarro (La Hoya)
CEIP San José El Consejero
CEIP Nuestra Señora De La Asunción La Parroquia
CEIP Gines Arcas Romera Zarcilla De Ramos
CEIP Andres Majón, Avilés
CEIP Virgen Del Rosario, Coy
CEIP San Miguel, Zarzadilla De Totana
CEIP Petra González, La Paca
CEIP La Escucha
CEIP La Campana
CEIP Almendricos
CEIP San Juan, Morata
CEIP Ramonete
C.E.E. Pilar Soubrier
CEIP Andres Garcia Soler
CEIP Alfonso Garcia López
CEIP Almendricos
CEIP Villaespesa
CEIP Ana Caicedo
CEIP San Cristóbal
Cea Alto Guadalentín
