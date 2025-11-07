La red de desfibriladores públicos de Lorca sigue creciendo

Lorca cuenta con la mayor red de desfibriladores públicos de la Región y, para mantener ese status, se siguen instalando equipos de este tipo por todo el municipio. Así, este viernes se daba a conocer el nuevo equipo instalado en la entrada a la plaza de abastos de la Alameda de Cervantes.

"Con esta nueva actuación, Lorca refuerza su posición como municipio cardio protegido", destacaba la edil de Personal, Belén Pérez, que hacía hincapié en la utilidad de estos sistemas en pro de la seguridad sanitaria, especialmente en puntos donde se suelen registrar asistencias multitudinarias como Ifelor o el Coso de Sutullena.

Belén Pérez, en el centro, durante la presentación del nuevo dispositivo. / L.O.

"La instalación de estos dispositivos es ejecutada por el Servicio de Seguridad y Salud Laboral, en colaboración con la Concejalía de Personal y Régimen Interior, en lugares estratégicos de cada una de las instalaciones donde se encuentran, siendo visibles por cualquier persona, lo que permite una asistencia adecuada ante una emergencia", explicaba la concejala.

Cursos formativos

A este respecto cabe destacar que, a pesar de que las ubicaciones que cuentan con sistemas DESA son públicas, es necesario contar con una formación específica para poder hacer uso de los mismos. En este sentido, fuentes municipales explicaban que se mantienen los cursos de ‘Desfibrilador Semiautomático (DESA) y Primeros Auxilios’ desde el Servicio de Seguridad y Salud Laboral, para aquellos trabajadores cuyo certificado se encuentre caducado o próximo a caducar; y cuya renovación es obligatoria para poder hacer uso del equipo en caso de emergencia.

Así, estas formaciones estarán dirigidas tanto a trabajadores que presten servicio en dichas dependencias, como a cualquier otro personal interesado. La inscripción se puede hacer a través del 968 479 749 o bien enviando un correo electrónico a: seguridadysaludlaboral@lorca.es