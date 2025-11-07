Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salud

La red de desfibriladores públicos de Lorca sigue creciendo

Se trata del mayor sistema municipal de este tipo de toda la Región, con un centenar en instalaciones de casco urbano, barrios y pedanías

Desfibrilador instalado en una de las plazas de abastos de Lorca.

Desfibrilador instalado en una de las plazas de abastos de Lorca. / L.O.

Daniel Navarro

Daniel Navarro

Lorca cuenta con la mayor red de desfibriladores públicos de la Región y, para mantener ese status, se siguen instalando equipos de este tipo por todo el municipio. Así, este viernes se daba a conocer el nuevo equipo instalado en la entrada a la plaza de abastos de la Alameda de Cervantes.

"Con esta nueva actuación, Lorca refuerza su posición como municipio cardio protegido", destacaba la edil de Personal, Belén Pérez, que hacía hincapié en la utilidad de estos sistemas en pro de la seguridad sanitaria, especialmente en puntos donde se suelen registrar asistencias multitudinarias como Ifelor o el Coso de Sutullena.

Belén Pérez, en el centro, durante la presentación del nuevo dispositivo.

Belén Pérez, en el centro, durante la presentación del nuevo dispositivo. / L.O.

"La instalación de estos dispositivos es ejecutada por el Servicio de Seguridad y Salud Laboral, en colaboración con la Concejalía de Personal y Régimen Interior, en lugares estratégicos de cada una de las instalaciones donde se encuentran, siendo visibles por cualquier persona, lo que permite una asistencia adecuada ante una emergencia", explicaba la concejala.

Cursos formativos

A este respecto cabe destacar que, a pesar de que las ubicaciones que cuentan con sistemas DESA son públicas, es necesario contar con una formación específica para poder hacer uso de los mismos. En este sentido, fuentes municipales explicaban que se mantienen los cursos de ‘Desfibrilador Semiautomático (DESA) y Primeros Auxilios’ desde el Servicio de Seguridad y Salud Laboral, para aquellos trabajadores cuyo certificado se encuentre caducado o próximo a caducar; y cuya renovación es obligatoria para poder hacer uso del equipo en caso de emergencia.

Noticias relacionadas y más

Así, estas formaciones estarán dirigidas tanto a trabajadores que presten servicio en dichas dependencias, como a cualquier otro personal interesado. La inscripción se puede hacer a través del 968 479 749 o bien enviando un correo electrónico a: seguridadysaludlaboral@lorca.es

Red de Desfibriladores en el término municipal 

1.Ayuntamiento: 

 

Edificio principal  

Pabellón de Deportes Las Alamedas  

Campo de Fútbol Embarre  

Campo de Fútbol Los Toyos  

Pabellón de La Hoya  

Complejo Deportivo Felipe VI (Recepción)  

Complejo Deportivo Felipe VI (Oficina Sala de Musculación)  

Concejalía de Servicios Sociales Alameda de Cervantes  

Museo Arqueológico  

Centro de Desarrollo Local  

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, Puente La Alberca  

Centro Ocupacional Torrecilla  

Palacio Villaescusa  

Teatro Guerra 

Biblioteca Pilar Barnés  

Centro Cultural José Mª Campoy  

Casa ONGs  

Centro de Servicios Sociales Alameda Cervantes  

Centro de Atención Primaria Fina Navarro López  

Centro Cívico Francisco Méndez  

Coso de Sutullena (2) 

Plaza de abastos Alameda de Cervantes

 

2. Policía Local de Lorca: 

 8 desfibriladores móviles en vehículos  

 1 desfibrilador fijo en el Centro de Seguridad y Emergencias de Lorca Ronda Sur  

 

3. Protección Civil: 

1 desfibrilador en ambulancia  

Centro de Emergencias Norte en Zarcilla de Ramos (vehículo)  

2 desfibriladores en vehículos de intervención en Lorca  

2 desfibriladores en Ramonetes-Puntas de Calnegre  

1 desfibrilador en la Base Protección Civil Puntas de Calnegre (época estival) 1 desfibrilador en la Cala de Puntas de Calnegre (botiquín caseta de la playa) o 5 desfibriladores en el Centro de Emergencias de Lorca (móviles para eventos) 

 

4. Otros: 

Almendricos - Pabellón  

Campo de Fútbol Artés Carrasco  

Complejo La Torrecilla  

Pabellón de San Antonio  

Pabellón de San José  

Maletín itinerante Lorca Deportiva  

Centro de Medicina del Deporte  

Casa del Deporte  

 

5. Colegios: 

CEIP La Torrecilla 

CEIP Pérez De Hita 

CEIP Alfonso X El Sabio 

CEIP Alfonso X El Sabio Infantil 

CEIP Casa Del Niño 

CEIP Jose Robles 

CEIP San Fernando 

CEIP San José 

CEIP Sagrado Corazón 

CEIP Juan González 

CEIP Pasico Campillo 

CEIP Virgen De Las Huertas 

CEIP Narciso Yepes 

CEIP Juan Navarro (La Hoya) 

CEIP San José El Consejero 

CEIP Nuestra Señora De La Asunción La Parroquia 

CEIP Gines Arcas Romera Zarcilla De Ramos 

CEIP Andres Majón, Avilés 

CEIP Virgen Del Rosario, Coy 

CEIP San Miguel, Zarzadilla De Totana 

CEIP Petra González, La Paca 

CEIP La Escucha 

CEIP La Campana 

CEIP Almendricos 

CEIP San Juan, Morata 

CEIP Ramonete 

C.E.E. Pilar Soubrier 

CEIP Andres Garcia Soler 

CEIP Alfonso Garcia López 

CEIP Almendricos 

CEIP Villaespesa 

CEIP Ana Caicedo 

CEIP San Cristóbal 

Cea Alto Guadalentín

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents