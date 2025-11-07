El municipio de Lorca acogerá casi trescientos eventos hasta final de año

El municipio de Lorca vivirá todo un maratón de eventos hasta final de año. Y es que, según informaba el concejal de Cultura y Turismo, y la edil de Festejos, Santiago Parra y María de las Huertas García, respectivamente, serán casi trescientas las actividades que se llevarán a cabo en la Ciudad del Sol; una intensa agenda que, según explicaban, se debe a la ‘macroestructura’ puesta en marcha por el Consistorio para coordinar las propuestas de las diferentes concejalías y así evitar que coincidan distintos acontecimientos en un mismo día y hora.

"Es una herramienta muy eficaz en la que intervienen muchas personas, pero que permite la información al detalle no solo de la ciudadanía, sino también de los que tienen previsto visitarnos" señalaba el edil de Turismo y Cultura. A este respecto, Parra Soriano indicaba que en los primeros estadios del desarrollo de la herramienta se planteó únicamente para el fin de semana, aunque la alta demanda hacía necesario ponerla en marcha todos los días de la semana.

Santiago Parra y María de las Huertas García durante su comparecencia. / L.O.

"Esta es la Lorca que queríamos ver todo el año, con alegría y ambiente en las calles, ganas de disfrutar y un tardeo consolidado. Cuando llegamos al Gobierno, los lorquinos se iban en masa a otros municipios buscando opciones de ocio, ahora se quedan y viene gente de fuera", presumía el edil, que ponía de relieve la gran versatilidad de la agenda: "da cabida a distintos acontecimientos para que todos puedan disfrutar".

Online y universal

Durante su intervención, el edil recordaba que el acceso a la información para la ciudadanía general se puede hacer a través de la plataforma 'Visit Lorca', una herramienta que era presentaba en febrero de 2024 y que, desde entonces, ha generado millares de visitas; a lo que se suma el envío masivo por WhatsApp de un resumen con las citas más destacadas contenidas en la herramienta ‘Vive Lorca viva’. "Después de un largo tiempo utilizándola se ha convertido en algo necesario para conocer el día a día de la ciudad, de sus barrios y pedanías. Podemos estar al corriente de las celebraciones en cada uno de los enclaves de nuestro territorio y plantear ‘planes’ distintos para cada fin de semana", completaba el edil.

Santiago Parra ante los medios de comunicación. / L.O.

En relación con 'Visit Lorca', cabe señalar que es una iniciativa que se incluye dentro del conjunto de actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “Lorca, Conectando el Patrimonio”, financiado por la Unión Europea-fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; estando pensada para acceder a la información de los eventos programados en cualquier punto del municipio desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Hasta final de año

"Llegan las fiestas del patrón, San Clemente, pero también una amplia programación cultural y festiva con motivo de la Navidad. El recuento nos sorprendía gratamente. A día de hoy, estamos cercanos a los casi 300 acontecimientos, lo que demuestra que estamos en el buen camino de dinamizar no solo la ciudad y los barrios, sino las pedanías. Es un trabajo de todos que beneficia al comercio, a la hostelería, a todos los lorquinos, porque estamos poniendo en valor todo el municipio", concluía el concejal.