En marcha las obras de adecuación de la oficina permanente de Policía Nacional para el DNI

A lo largo de las próximas semanas estarán finalizadas las obras de adecuación del local que albergará la oficina permanente de la Policía Nacional para la expedición y renovación del DNI, pasaporte y otros documentos oficiales, un nuevo servicio público largamente demandado por los vecinos, resultado de la colaboración entre el Ayuntamiento de Caravaca y la Dirección General de la Policía Nacional, dependiente del Ministerio de Interior.

El alcalde, José Francisco García, ha visitado el bajo situado en la Avenida Gran Vía, número 19, donde actualmente se están ejecutando los trabajos de reforma, sufragados con 46.000 euros por parte de los propietarios del inmueble arrendado por el Consistorio y supervisados técnicamente por técnicos municipales.

“Con este proyecto seguimos avanzando para ofrecer servicios públicos más cercanos, eficaces y accesibles al ciudadano, reforzando además el papel de Caravaca como cabecera administrativa y de servicios de la Comarca del Noroeste y de municipios de las provincias limítrofes”, ha subrayado el regidor durante su visita.

Reivindicación histórica

La puesta en marcha de esta oficina supone la materialización de una reivindicación histórica fruto de la colaboración institucional. El Consistorio se encarga del arrendamiento y de la cesión del local, mientras que la Policía Nacional dotará las instalaciones del personal y equipamiento informático necesarios.

La creación de esta oficina supone la materialización de una reivindicación histórica

Actualmente, el servicio de expedición del DNI se presta únicamente un día a la semana, con desplazamientos de funcionarios desde la Comisaría de Lorca, lo que genera largas listas de espera y obliga en muchas ocasiones a los vecinos a trasladarse hasta Murcia o Lorca para renovar sus documentos. Con la nueva oficina permanente, estos trámites podrán realizarse de forma continuada y sin desplazamientos, beneficiando a los más de 80.000 habitantes de la Comarca del Noroeste.

Mejora la atención al público

En marcha las obras de adecuación de la oficina permanente de Policía Nacional para el DNI / Enrique Soler

El nuevo espacio, que anteriormente albergó una entidad bancaria, cuenta con una superficie de 243 metros cuadrados y está siendo adaptado a los requisitos establecidos por el Área de Infraestructuras Policiales de la Dirección General de la Policía Nacional. Dispondrá de una amplia zona de atención al público, con cuatro puestos de expedición y uno de control, además de un despacho para las labores administrativas, archivo, vestuarios, aseo adaptado a personas con movilidad reducida y sala técnica.

Las obras consisten en la creación de un espacio para cuatro puestos de expedición y renovación del DNI, pasaporte y otros documentos oficiales

“Este proyecto es el resultado de años de trabajo, diálogo y colaboración institucional. Agradezco a la Policía Nacional su implicación y su disposición permanente para hacer posible un servicio tan necesario para nuestros vecinos”, ha añadido el alcalde.

El convenio de cesión gratuita del inmueble se someterá a aprobación en la próxima sesión de Pleno de la Corporación Municipal. Una vez concluidas las obras y formalizado el acuerdo, la Policía Nacional procederá a la instalación del equipamiento técnico, a la dotación de los profesionales necesarios y al inicio de la actividad.