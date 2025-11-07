La inversión del Estado en Águilas supera los 67 millones: estos son los proyectos en ejecución

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha reafirmado este jueves el compromiso del Gobierno de España con las necesidades y proyectos estratégicos de Águilas, donde ha visitado algunas de esas actuaciones y ha repasado con el alcalde de la localidad, Cristóbal Casado, todos los asuntos de interés común que implican a ambas administraciones.

“Como sucede en el resto de la Región, el Gobierno de España está realizando una inversión histórica en Águilas, y en este momento tenemos en ejecución inversiones que superan los 67 millones de euros y que incluyen el nuevo Centro de Producción de Especies Marinas, las obras del embarcadero del Hornillo, los planes de sostenibilidad turística o la ampliación de la desaladora”, ha manifestado Francisco Lucas durante su visita a las obras de restauración de la Casa Ruano.

“Este edificio emblemático en el que nos encontramos es otro ejemplo del impulso político y el compromiso financiero del Gobierno de España con Águilas, pues hemos invertido 1,8 millones de euros en su recuperación, y junto a los 470.000 euros aportados por el ayuntamiento, nos permitirá devolverlo para uso y disfrute de los vecinos y vecinas de Águilas”, ha añadido el delegado del Gobierno.

Durante su visita institucional, Lucas ha visitado la Compañía de la Guardia Civil en Águilas, donde ha anunciado su refuerzo con 45 nuevos agentes, lo que permitirá, según ha dicho, duplicar el número de patrullas.

Posteriormente, el delegado del Gobierno se ha reunido con la Comunidad de Regantes de Águilas, a cuyos miembros ha trasladado que, con este Gobierno, nunca faltará el agua que necesita nuestro sector primario.

En este sentido ha recordado que la CHS ya licitó el pasado mes de julio el pliego para la redacción de los anteproyectos de dos nuevas desaladoras en Águilas y Torrevieja con una capacidad conjunta de 150 hm3. Estos trabajos cuentan con un presupuesto de 1.836.746,37 euros y el plazo de ejecución de ambos lotes es de 12 meses.