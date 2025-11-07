El Galeón Andalucía se convierte en museo flotante en Mazarrón antes de marcharse a EEUU
El barco visitará el fin de semana del 14 al 16 de noviembre el Puerto pesquero del municipio
E.P.
El Galeón Andalucía visitará el fin de semana del 14 al 16 de noviembre el Puerto pesquero de Mazarrón. Los visitantes podrán descubrir cómo era la vida a bordo de estos barcos que conectaban continentes y exploraban nuevos mundos.
Con cinco cubiertas accesibles al público, el Galeón Andalucía se convierte en un museo flotante que transporta a sus visitantes a la época de los grandes descubrimientos.
Tras más de seis meses recorriendo puertos de toda Europa donde sus cubiertas han sido visitadas por más de 200.000 personas, a principios del próximo año cruzará el Atlántico y comenzará una gira americana.
Los visitantes podrán acercarse al navío desde el viernes, día 14, hasta el domingo 16, en horario de 10.00 a 18.30 horas, de manera ininterrumpida.
Las entradas se pueden reservar en la web de 'tickets.velacuadra.es'. Los centros escolares y asociaciones deberán programar su visita a través del correo 'ecampos@velacuadra.es'.
