Las experiencias gastronómicas a cuatro manos regresan a Lorca

Durante las próximas semanas la ciudad de Lorca seguirá poniendo el foco en la gastronomía del más alto nivel. Y es que, una vez finalicen las jornadas gastronómicas de la carne de Chato Murciano y el Arroz de Calasparra, volverán a la Ciudad del Sol las '1001 Delicias de Lorca'. También organizadas por la Asociación Profesional de Hosteleros de Lorca, en este caso se celebrarán los jueves 20 y 27 de noviembre, y 4 y 11 de diciembre, a las 21:00 horas, y durante las mismas cocineros de toda la Región se desplazarán a la ciudad para elaborar un menú a cuatro manos en establecimientos locales.

En esta tercera edición, las jornadas organizadas por Hostelor tendrán lugar en los restaurantes 'Los Cazorlos', 'La Alacena', 'Gastrobar Cañarejo' y 'La Cepa', cuyos cocineros compartirán sus fogones con cocineros procedentes de Murcia, Aledo y Cehegín, que aprovecharán para poner en valor productos de proximidad y con Denominación de Origen Protegida a través de menús exclusivos.

Cartel anunciador de '1001 Delicias de Lorca'. / L.O.

"Cada comensal que forme parte de esta experiencia estará fomentando la riqueza culinaria de Lorca e impulsando también nuestra economía y la desestacionalización de nuestro turismo durante estos dos meses", señalaba la edil de Hostelería del Ayuntamiento de Lorca. Unas declaraciones con las que coincidía el director general del ITREM, Juan Francisco Martínez: "aunar el talento de nuestros chefs con nuestros productos más reconocidos es sinónimo de éxito, lo hemos comprobado en las anteriores ediciones donde lorquinos y visitantes hemos agotado las reservas en los restaurantes participantes y hemos disfrutado de una experiencia única y de calidad", aportaba.

Gran demanda

Por su parte la presidenta de la entidad promotora, Rosa Perán, ponía en valor la gran demanda que en ediciones anteriores han generado las jornadas. "Se trata al fin y al cabo de seguir apostando por llenar de vida la ciudad y animar a ciudadanos y visitantes a disfrutar de nuestra hostelería también entre semana, y cómo no, poner en valor el gran nivel de los cocineros lorquinos, al mismo tiempo que se generan sinergias con cocineros de toda la Región de Murcia, lo que supone aportar ideas, innovar, crecer".

A este respecto, cabe destacar que las plazas para tomar parte en las jornadas son limitadas, y las reservas deben realizarse directamente en los establecimientos participantes. Los precios de los menús variarán según la propuesta de cada local.