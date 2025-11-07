CSIF celebra que el Ayuntamiento de Molina de Segura cambie las bases de la oposición de Comisario de Policía Local

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha estimado parcialmente el recurso de reposición de un afiliado de CSIF que participa en el proceso de selección para designar una plaza de comisario de la Policía Local de este municipio. El recurso se basa en varios defectos en la elaboración de las bases por incumplimiento de preceptos legales, según indicó CSIF en una nota.

En concreto, siempre según este sindicato, "el Consistorio ha decidido resolver las alegaciones admitiendo varios errores, por lo que, según reconoce en la propia resolución “resulta procedente ajustar y subsanar las bases, incorporando de forma expresa un ejercicio o apartado específico sobre régimen jurídico municipal dentro de la fase de oposición”. También admite que esta modificación permitirá asegurar la plena adecuación del proceso selectivo al marco reglamentario vigente, reforzando los principios de igualdad, mérito y capacidad del artículo 61 del TREBEP, así como la objetividad y homogeneidad en la evaluación de los conocimientos exigibles para la categoría de comisario/a de Policía Local".

Otra alegación del recurrente es la ausencia del Informe de Impacto de Género en las bases, por lo que el Ayuntamiento reconoce que “en aplicación del principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres reconocido en el artículo 14 de la Constitución Española, se ha procedido a la incorporación del Informe de Impacto de Género al expediente del proceso selectivo”.

Ahora se tendrán que elaborar nuevamente las bases y aprobarlas en Junta de Gobierno Local para ser publicadas en el BORM y abrir un nuevo plazo de instancia al objeto de garantizar que cualquier opositor pueda presentarse al proceso selectivo, de no haberlo hecho ya.