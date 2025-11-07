Bullas busca a los mejores grupos de teatro amateur en su certamen 2025

El Ayuntamiento de Bullas ha anunciado la convocatoria del IX Certamen de Teatro Aficionado “Villa de Bullas” 2025, una cita cultural ya consolidada que busca promover las artes escénicas y apoyar el talento de los grupos teatrales no profesionales, tanto de la Región de Murcia como de otros puntos del país.

Las representaciones se celebrarán en el Auditorio de la Casa de la Cultura de Bullas los días 30 de enero, 6 y 20 de febrero de 2026, a partir de las 20:30 horas.

Inscripciones

El certamen está abierto a grupos de teatro aficionados que representen sus obras en castellano, quedando excluidos los grupos pertenecientes al municipio de Bullas. Las compañías interesadas deberán indicar su preferencia de fecha de actuación, aunque será la organización quien determine finalmente el calendario de representaciones.

El jurado del certamen estará compuesto por personas vinculadas a la cultura y las artes escénicas del municipio, y su composición se dará a conocer durante el acto de entrega de premios. En este sentido, los premios del certamen están dotados económicamente de la siguiente manera: Mejor obra, 400 €; Mejor dirección, 200 €; Mejor interpretación masculina, 150 €; Mejor interpretación femenina, 150 € y Premio especial del público, 100 €.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 5 de diciembre de 2024 a las 14:00 horas.

Con esta nueva edición, el Ayuntamiento de Bullas, a través de la concejalía de Cultura, sigue apostando por la promoción del teatro amateur y el fomento de la vida cultural del municipio, ofreciendo un espacio de encuentro para la creatividad, el arte y la participación ciudadana.