Arrancan las obras en la antigua iglesia de San Juan de Lorca

Ya se han iniciado los trabajos que, tras décadas de espera, permitirán recuperar el uso de la antigua iglesia de San Juan de Lorca. Este jueves se colocaban las vallas perimetrales y carteles anunciadores y, según confirmaban fuentes cercanas a las obras a esta Redacción, se espera que la próxima semana den comienzo los estudios arqueológicos en el inmueble que, ya sí, supondrán el inicio definitivo de la recuperación total de las 'iglesias altas' de la Ciudad del Sol.

Al respecto del proyecto ideado para San Juan, cabe recordar que contempla la restauración y conservación de los elementos existentes, la cubrición y cierre de todos los espacios y el acondicionamiento general tanto interior como exterior; unos trabajos que deberán completarse en 14 meses. Todo ello por un montante total de 2,6 millones de euros que aportará el Ministerio de Vivienda.

Cartel anunciador de los detalles del proyecto. / Daniel Navarro

En este sentido cabe recordar que, tras años de retrasos, los daños registrados durante el fuerte episodio de lluvias del pasado mes de marzo y la insistencia municipal ponían en marcha al ente ministerial, que tramitaba la licitación por la vía de urgencia con el fin de evitar el derrumbe del monumento. Así, a principios de septiembre se daba a conocer la adjudicación definitiva del proyecto a la UTE conformada por la corporación lumbrerense 'Patrimonio Inteligente' y la lorquina 'Flores y Martínez'; y el pasado viernes el Ayuntamiento informaba de la concesión de la licencia de obras pertinente.

Menos de una semana después, ya han arrancado los trabajos. A este respecto, cabe señalar que la antigua iglesia está incluida en el Catálogo de Bienes Protegidos con el número 6 del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Lorca y Protección grado 2 de la Consejería de Cultura. Es del siglo XV y fue reconstruida en el XVII, siendo necesario un informe favorable de la Dirección General de Patrimonio autonómica.

Fotografía histórica

Una vez culminadas las obras –a finales del año próximo– el Ayuntamiento tiene previsto ceder su uso al la Fundación Casco Histórico de Lorca, que pretende convertirla en un centro de referencia para la interpretación y rehabilitación de fotografía histórica.

Fachada principal de San Juan, este jueves. / Daniel Navarro

"Pretende ser un complemento formativo a los cursos que desde la propia Fundación desarrollaremos en el campo de la Fotografía Histórica y su restauración, así como en el mundo de la imagen", detallaba el presidente de la Fundación durante la presentación del proyecto, Jesús López Molina, presidente de la entidad, quien informaba además de que los cursos, que serán impartidos por profesionales universitarios, estarán dirigidos, de forma preferente, a personas con diferentes capacidades intelectuales y visuales.

En cuanto al monumento, del siglo XV, cabe recordar que también acogerá una sala de exposiciones temporales, aulas para cursos formativos reglados de la Universidad Católica (UCAM) y talleres de fotografía para personas con discapacidad intelectual y visual, en colaboración con Apandis y la Fundación Once.

También San Clemente

En relación con las obras en las iglesias altas de Lorca, en la actualidad también se llevan a cabo labores de restauración en la ermita de San Clemente, situada en el interior del Castillo. En este caso, la intervención se enmarca dentro del proyecto de ampliación de los espacios visitables de la Fortaleza del Sol, que cuenta con un presupuesto total de 2,7 millones que aporta la Unión Europea.