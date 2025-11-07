Los Alcázares teme que las obras en la RM-19 alteren los caudales hacia el municipio y agraven el riesgo de inundaciones

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha solicitado formalmente a la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia el acceso al expediente completo de las ‘Obras de mejora del drenaje de la carretera RM-19 entre los puntos kilométricos 22+000 y 24+000, término municipal de Torre Pacheco. Fase 2: Ampliación de la ODT existente en el P.K. 22+540’ (expediente 14005/2024).

Estas obras, ya ejecutadas, podrían tener, según el Ayuntamiento de Los Alcázares, incidencia directa en el término municipal y en su entorno hidráulico, especialmente por tratarse de una zona sensible en materia de drenaje y escorrentías.

El alcalde, Mario Pérez Cervera, ha recordado que “desde hace semanas el Ayuntamiento viene reclamando una reunión con responsables técnicos y políticos de la Consejería para analizar este asunto, pero hasta el momento no se ha producido”.

Ante esta falta de respuesta, el Consistorio ha solicitado ahora la copia íntegra del expediente administrativo y de toda la documentación técnica asociada, con el objetivo de conocer con detalle las características de la actuación y verificar que no exista ningún tipo de afección para Los Alcázares.

El regidor ha subrayado que “el Ayuntamiento no pretende que la obra se paralice por sí misma, sino que, en el caso de que se confirme que genera alguna modificación en los caudales que desembocan hacia Los Alcázares, se adopten las medidas técnicas oportunas para evitar cualquier perjuicio o riesgo añadido”.

“El Gobierno regional sostiene que la obra no genera impacto alguno sobre nuestro municipio, pero queremos disponer de todos los informes y cálculos hidráulicos que lo acrediten”, ha señalado el alcalde, quien insiste en que “no se trata de una cuestión política, sino técnica: cualquier modificación en el drenaje aguas arriba puede alterar el comportamiento de las ramblas y afectar al Mar Menor y a Los Alcázares”.

El Ayuntamiento confía en que la Consejería facilite la documentación a la mayor brevedad posible y que se pueda mantener la reunión solicitada para abordar este asunto con transparencia, rigor y espíritu de colaboración institucional.