Peregrinación
La Virgen de la Fuensanta visitará Santomera y El Siscar con motivo del centenario de su coronación
La imagen llegará el 30 de abril de 2026, procedente de El Raal, y hará su primera parada en El Siscar
La Virgen de la Fuensanta, patrona de Murcia, visitará Santomera y El Siscar en 2026 dentro de la peregrinación extraordinaria organizada con motivo del centenario de su coronación canónica.
La imagen llegará al municipio el 30 de abril de 2026, procedente de El Raal, y hará su primera parada en El Siscar. Al día siguiente, 1 de mayo, la Morenica se trasladará a la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Rosario de Santomera, donde permanecerá hasta el 2 de mayo, fecha en la que regresará al municipio de Murcia tras recorrer diferentes calles de la localidad.
El concejal de Cultura, Ricardo Giner, junto a la concejal de El Siscar, Maribel Aracil, y el párroco de Santomera, Antonio José Abellán Roca, se han reunido con el presidente de los Caballeros de la Virgen de la Fuensanta, Manuel Ramón García-Garre, para definir los preparativos y la organización de esta visita.
“Será un acontecimiento histórico para Santomera y El Siscar. La llegada de la Morenica llenará nuestras calles de emoción, fe y tradición, reforzando los lazos que nos unen con las raíces y la historia de la capital murciana”, ha destacado el concejal.
El Ayuntamiento de Santomera, en colaboración con la parroquia y los Caballeros de la Virgen de la Fuensanta, continuará trabajando en los próximos meses para perfilar el recorrido, los actos litúrgicos y las actividades que acompañarán esta peregrinación.
