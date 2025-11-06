Moratalla impulsa el talento joven con la I Feria de Orientación Juvenil y Emprendimiento 'Moratalla, Territorio Lavanda'

El Ayuntamiento de Moratalla, con la colaboración de Informa joven y la Agencia de Desarrollo Local, organiza la I Feria de Orientación Juvenil y Emprendimiento “Moratalla Territorio Lavanda”, un evento pionero dirigido a jóvenes estudiantes, emprendedores y personas en búsqueda de nuevas oportunidades formativas y laborales. La cita tendrá lugar el próximo viernes 14 de noviembre, de 9:30 a 13:30 horas, en el Pabellón Julio Cardozo.

“El objetivo de esta jornada es impulsar la empleabilidad, la formación y el espíritu emprendedor de la juventud moratallera y de toda la comarca del Noroeste”, ha destacado durante la presentación el alcalde de Moratalla, Juan Soria, subrayando en que “Queremos que nuestros jóvenes conozcan todas las posibilidades formativas y laborales que tienen cerca, y que vean Moratalla como un territorio de oportunidades y futuro”.

Orientación formativa y asesoramiento para emprender

La feria estará especialmente orientada a la orientación formativa, ofreciendo información detallada sobre la oferta de ciclos formativos de la comarca del Noroeste y las alternativas académicas de las universidades de Murcia.

Además, contará con espacios de asesoramiento para el emprendimiento, donde jóvenes con ideas de negocio o interés por iniciar un proyecto podrán recibir orientación personalizada de profesionales, entidades de apoyo y emprendedores locales que compartirán su experiencia.

El encuentro servirá de punto de conexión entre el alumnado de secundaria, bachillerato y formación profesional, los centros educativos, las universidades y el tejido empresarial, facilitando la toma de decisiones sobre itinerarios educativos y profesionales, así como la creación de nuevas iniciativas emprendedoras.

Un territorio que apuesta por su juventud

Autoras del cartel del evento / Enrique Soler

Bajo el sello “Moratalla Territorio Lavanda”, esta iniciativa busca poner en valor el potencial del municipio como espacio de innovación sostenible, creatividad rural y oportunidades de desarrollo personal y profesional.

También se han programado actividades participativas y de networking, diseñadas para inspirar a la juventud y mostrar de una forma lúdica y visible las diferentes salidas profesionales

El programa incluirá: Charlas de jóvenes emprendedores locales (Cicloraices y Cremoso Group) y motivacionales (Javier Soto y Circúbica por parte del INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA). Además, habrá stands informativos de institutos, ciclos formativos, universidades y entidades de apoyo al emprendimiento, así como dirigidos a otras salidas profesionales como Protección civil en colaboración con Bomberos, Guardia civil, Armada, Policía Nacional, Agentes Medioambientales, que proporcionarán toda la información que precisen a los interesados.

