Juventud
Moratalla impulsa el talento joven con la I Feria de Orientación Juvenil y Emprendimiento 'Moratalla, Territorio Lavanda'
La cita tendrá lugar el próximo jueves 14 de noviembre, de 9:30 a 13:30 horas, en el Pabellón Julio Cardozo
El Ayuntamiento de Moratalla, con la colaboración de Informa joven y la Agencia de Desarrollo Local, organiza la I Feria de Orientación Juvenil y Emprendimiento “Moratalla Territorio Lavanda”, un evento pionero dirigido a jóvenes estudiantes, emprendedores y personas en búsqueda de nuevas oportunidades formativas y laborales. La cita tendrá lugar el próximo viernes 14 de noviembre, de 9:30 a 13:30 horas, en el Pabellón Julio Cardozo.
El objetivo de esta jornada es impulsar la empleabilidad, la formación y el espíritu emprendedor de la juventud moratallera y de toda la comarca del Noroeste
“El objetivo de esta jornada es impulsar la empleabilidad, la formación y el espíritu emprendedor de la juventud moratallera y de toda la comarca del Noroeste”, ha destacado durante la presentación el alcalde de Moratalla, Juan Soria, subrayando en que “Queremos que nuestros jóvenes conozcan todas las posibilidades formativas y laborales que tienen cerca, y que vean Moratalla como un territorio de oportunidades y futuro”.
Orientación formativa y asesoramiento para emprender
La feria estará especialmente orientada a la orientación formativa, ofreciendo información detallada sobre la oferta de ciclos formativos de la comarca del Noroeste y las alternativas académicas de las universidades de Murcia.
Además, contará con espacios de asesoramiento para el emprendimiento, donde jóvenes con ideas de negocio o interés por iniciar un proyecto podrán recibir orientación personalizada de profesionales, entidades de apoyo y emprendedores locales que compartirán su experiencia.
El encuentro servirá de punto de conexión entre el alumnado de secundaria, bachillerato y formación profesional, los centros educativos, las universidades y el tejido empresarial, facilitando la toma de decisiones sobre itinerarios educativos y profesionales, así como la creación de nuevas iniciativas emprendedoras.
Un territorio que apuesta por su juventud
Bajo el sello “Moratalla Territorio Lavanda”, esta iniciativa busca poner en valor el potencial del municipio como espacio de innovación sostenible, creatividad rural y oportunidades de desarrollo personal y profesional.
También se han programado actividades participativas y de networking, diseñadas para inspirar a la juventud y mostrar de una forma lúdica y visible las diferentes salidas profesionales
El programa incluirá: Charlas de jóvenes emprendedores locales (Cicloraices y Cremoso Group) y motivacionales (Javier Soto y Circúbica por parte del INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA). Además, habrá stands informativos de institutos, ciclos formativos, universidades y entidades de apoyo al emprendimiento, así como dirigidos a otras salidas profesionales como Protección civil en colaboración con Bomberos, Guardia civil, Armada, Policía Nacional, Agentes Medioambientales, que proporcionarán toda la información que precisen a los interesados.
También se han programado actividades participativas y de networking, diseñadas para inspirar a la juventud y mostrar de una forma lúdica y visible las diferentes salidas profesionales.
