Molina de Segura aprueba inicialmente el Presupuesto de 2026, el mayor de su historia con casi 108 millones de euros

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha aprobado inicialmente el Presupuesto Municipal para 2026, que asciende a 107.981.000 euros, el mayor de la historia de la ciudad. Este presupuesto, impulsado por el equipo de gobierno formado por PP y VOX, supone un incremento real del 17 % respecto al ejercicio anterior, con 16 millones de euros más, consolidando un modelo económico sólido, sostenible y de largo plazo.

El alcalde, José Ángel Alfonso, ha subrayado que “este presupuesto no es solo una cifra, es una hoja de ruta para seguir transformando Molina de Segura. Un presupuesto que prioriza la inversión, protege a las familias y apuesta por el desarrollo equilibrado de barrios, urbanizaciones y pedanías”.

Rigor financiero y equilibrio presupuestario. El concejal de Economía y Hacienda, Fran Hernández Gómez, ha destacado que el documento “cumple estrictamente con el marco legal de las haciendas locales, mantiene el equilibrio presupuestario y refuerza la estabilidad financiera del Ayuntamiento”.

“Hemos demostrado que se puede crecer sin subir impuestos”, ha señalado Hernández Gómez. “Los ingresos corrientes aumentan un 12,6 %, hasta alcanzar los 92,2 millones de euros, gracias al crecimiento de la economía local, a la inspección tributaria y a una gestión eficiente del gasto”.

Inversión real y planificación responsable. El presupuesto 2026 dedica más de 13 millones de euros a inversiones reales, un 16 % más que en 2025, convirtiéndose en el mayor esfuerzo inversor de la última década.

Las inversiones se agrupan en tres líneas estratégicas, definidas por el Ayuntamiento:

"Inversiones reales , centradas en bienestar y mejora urbana". 3 millones de euros para vías públicas e infraestructuras, 900.000 euros para la reforma del estadio Sánchez Cánovas, 757.000 euros para la renovación del campo de fútbol de El Llano de Molina, 2,7 millones de euros procedentes del programa europeo EDIL-PAI, 600.000 euros para programas mixtos de empleo y formación, 500.000 euros para el tanque de tormentas de Los Valientes, 500.000 euros para Presupuestos Participativos, 240.000 euros para polígonos industriales, 300.000 euros para saneamiento urbano, 330.000 euros para la remodelación de las instalaciones de la Policía Local, 200.000 euros para el Centro de Bienestar Animal, 140.000 euros para inversiones en enseñanza.

", como la , que generará . "Inversiones externas, logradas mediante colaboración con otras administraciones o empresas".

, como la , que generará . "Inversiones externas, logradas mediante colaboración con otras administraciones o empresas".

“Estas actuaciones son el reflejo de un modelo de gestión basado en la anticipación: dotamos de partida a los proyectos antes de su ejecución para no frenar el desarrollo de la ciudad. Si algún proyecto no se materializa, redistribuimos los recursos hacia otras necesidades prioritarias. Este presupuesto es un documento vivo, y seguimos trabajando en la viabilidad de algunos proyectos, pero preferimos dotarlos de partida antes que perder oportunidades. Y si alguno decidimos que no se ejecuta, redistribuiremos los recursos a las áreas más necesarias. Así se gobierna: con previsión, flexibilidad y visión de futuro”, ha explicado Hernández Gómez.

“La deuda no es un problema cuando se gestiona con responsabilidad. Es una herramienta que impulsa el crecimiento y la calidad de vida”, ha subrayado el concejal de Hacienda. “Gracias a la municipalización de Sercomosa, generaremos ahorro, reduciremos tasas y reforzaremos el control público de servicios esenciales.” Solo el 1,8 % del presupuesto total se destina al servicio de la deuda, una cifra perfectamente asumible que garantiza estabilidad y solvencia.

El equipo de gobierno ha presentado el Presupuesto a las asociaciones de vecinos, a la Federación Interbarrios, a los alcaldes pedáneos, al Consejo Económico y Social y a la Junta de Participación Ciudadana, reafirmando su compromiso con la transparencia y la participación real. “Este presupuesto se ha construido escuchando, explicando y compartiendo. Es el reflejo de un gobierno que gobierna con y para los ciudadanos”, ha recordado Hernández Gómez.

Tras su aprobación inicial en el Pleno, el Presupuesto de 2026 se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) y en el portal web del Ayuntamiento, abriéndose un plazo de 15 días para posibles reclamaciones. Si no se presentan alegaciones, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado y entrará en vigor al día siguiente de la publicación del resumen por capítulos en el BORM.

El alcalde, José Ángel Alfonso, ha concluido subrayando que “este presupuesto está hecho por y para los molinenses. Porque cuando se trabaja con profesionalidad, rigor, valentía y responsabilidad, Molina Renace”.