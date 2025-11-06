Denuncia
José María López: “la situación se ha vuelto insostenible por los locales ilegales, fiestas hasta altas horas y suciedad en Nerpio”
Un vecino de Murcia denuncia una situación insostenible en su residencia de Nerpio, tras instalarse los populares 'refugios' que mantienen su actividad todo el año
José María López, vecino de Murcia, y que tiene una segunda residencia en el municipio albaceteño de Nerpio. Denuncia que la situación se ha vuelto insostenible y su hartazgo tras escritos al consistorio de Nerpio e innumerables llamadas a la Guardia Civil, cada vez la cosa va a peor, siendo insostenible, convirtiendo lo que era un lugar idílico de descanso en una verdadera pesadilla. Una situación que también han denunciado ante el consistorio los vecinos que residen en la calle Parras del municipio. José María López explica que “la situación se ha vuelto insostenible por un local ilegal, fiestas hasta altas horas y suciedad”.
Fiestas sin control
En uno de los escritos al consistorio denuncian que frecuentemente se reúnen personas en los bajos de casas particulares propias o de alquiler. Indicando que organizan fiestas cuando estiman conveniente las 24 horas al día, con más acentuación durante la madrugada, produciendo ruido (gritos y música producida con equipos de música de igual o superior potencia a locales habilitado para ello e insonorizados), basura (restos de comida, bebidas, utensilios de plástico, colillas en la vía pública, obstaculizando el acceso a puertas de entrada de viviendas, y vehículos estacionados), objetos que invaden la vía (sus propios vehículos, sillas, mesas, barbacoa, escenarios improvisados para evento musical y karaoke), y orines y defecaciones (en partes ocultas de las calles junto a coches, rinconadas, acceso a viviendas, y propiedades privadas), actuando de forma vandálica ocasionando gran malestar al vecindario ya que incluso hay un recorrido nocturno por dicha vía.
Los vecinos se han dirigido al Pleno del Ayuntamiento para que mediante ordenanza regule medidas de obligado cumplimiento sobre de celebración de fiestas en inmuebles sin licencia, e impidan su celebración con imposición de sanción muy grave por incumplimiento de la normativa reglada al efecto, tanto a
individuos responsables como al propietario por producir efectos muy negativos sobre la salud vecinal y utilizar los inmuebles no habilitados para ello como locales de ocio a lo largo del año. Produciéndose un mayor agravio en las festividades, debido a que en esas fechas se agravan más estos comportamientos, que suponen en caso de emergencia un obstáculo muy grave para evacuación de enfermos o accidentados, y supone una gravísima alteración de la convivencia vecinal afectando muy gravemente a la salud de todos los vecinos, sobre todo los bebés y personas mayores que son las más vulnerables.
Dichos vecinos pagan sus tributos municipales para poder vivir dignamente en su vivienda, sin tener deber de soportar inconvenientes y molestias descritas por personas incívicas que solo les importa su diversión.
Proponen que se designe una zona habilitada al efecto como recinto ferial, para que las personas celebren sus fiestas sin taponar vías de evacuación y respetando la/salud de los vecinos.
Trucado del tendido eléctrico
También han denunciado tanto a Iberdrola, como al consistorio, que se está usando de forma fraudulenta el tendido eléctrico, ya que estos locales carecen de conexión, originando importantes de caídas de tensión, incendio, daños a viandantes, y que derivaría en responsabilidad penal.
