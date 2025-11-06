Cristóbal Casado: "Los aguileños merecen que el CIAR abra al completo y con todos los servicios comprometidos"

Tras las recientes declaraciones del consejero de Salud del Gobierno regional, Juan José Pedreño, en las que afirmaba que no podía “garantizar una fecha” para la inauguración del Centro Integral de Alta Resolución (CIAR) de Águilas —cuyas obras ya han finalizado—, ahora queda pendiente el equipamiento del centro hospitalario.

El alcalde de Águilas, Cristóbal Casado, ha vuelto a mostrar su preocupación por "la falta de información y de una fecha concreta" para la apertura del CIAR de la localidad costera. “Seguimos sin conocer datos concretos”, señaló el primer edil desde la puerta del centro.

Casado explicó que, tras las declaraciones del consejero, el Ayuntamiento ha solicitado formalmente a la Comunidad Autónoma el acceso al expediente de contratación de las obras y del equipamiento del CIAR, “ya que públicamente se ha afirmado que las obras están terminadas, pero no se nos ha comunicado oficialmente”.

El alcalde también mostró su disconformidad con el anuncio del consejero de que el centro abrirá “de forma gradual” y sin todas las especialidades previstas desde un principio. Según Casado, “esto no fue lo acordado; los aguileños merecen que el CIAR abra al completo y con todos los servicios comprometidos”.

Por su parte, la concejala de Sanidad, Rosalía Casado, apuntó que “el consejero ha confirmado que la licitación durará todo este año y el siguiente, lo que significa que el centro podría no estar operativo hasta las próximas elecciones”.

Finalmente, el diputado socialista Juan Andrés Torres informó de que ha registrado una moción en la Asamblea Regional reclamando la apertura “cuanto antes” del centro y garantizando la dotación completa de especialistas. “Esperamos que el Partido Popular en la Asamblea sea más responsable que en Águilas, donde se abstuvieron ante una cuestión tan esencial como la sanidad pública”, indicó el diputado.