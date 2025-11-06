Especialistas del Seprona y del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de la Región de Murcia, junto con Agentes Medioambientales y el servicio de conservación de carreteras, han realizado el rescate de un joven ejemplar de buitre leonado, que se encontraba en el pórtico de los carteles colgantes de la A-30 a su paso por Alcantarilla, indica la Benemérita en una nota.

La central operativa de servicio de la Guardia Civil recibió numerosas llamadas advirtiendo de la presencia de un ave de grandes dimensiones, que se encontraba en la estructura metálica de un pórtico de la A-30 desde hace tres días.

Cortan la A-30 a su paso por Alcantarilla para rescatar a un buitre leonado que no podría volar. / Guardia Civil

El ave carroñera se encontraba débil en el momento del rescate, donde hubo que realizar, por parte agentes del Sector de Tráfico de Murcia, un corte de la circulación en pos de la seguridad vial y del propio animal.

Por parte de los Servicios del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle se procedió a la intervención de este joven ejemplar, siendo necesaria la utilización de un camión con cesta elevadora, para acceder en condiciones de seguridad a su captura.

Cuando se recupere, saldrá del centro de El Valle y volverá a la naturaleza.

La Guardia Civil detalla que "el buitre leonado está protegido en España y aparece catalogado con 'preocupación menor' en la Lista Roja de las Aves de España, aunque tiene un régimen de protección especial". "Sólo cría un pollo al año", apunta la Benemérita.