El Ayuntamiento de Lorca refuerza la aportación para el servicio de Atención Temprana

El servicio de Atención Temprana del municipio de Lorca llegará a medio centenar de familias más. Así lo informaba la edil de Derechos Sociales, María Castillo, quien daba cuenta del aumento del presupuesto del convenio de 362.765 euros que se añadirán al convenio entre el Instituto Murciano de Salud (IMAS) y el Consistorio. "Redundarán íntegramente en el aumento de la plantilla, con el objetivo principal de poder satisfacer las necesidades de intervención de medio centenar de familias más, traduciéndose en un total de 10.030 sesiones más", concretaba.

La edil comparecía este jueves en la Sala de Calbildos. / L.O.

A este respecto, la concejala explicaba que el aumento servirá para dar "cobertura total a las necesidades de atención temprana de Lorca, permitiéndonos también mantener y renovar el concierto social ya existente". Además, cabe mencionar que, en julio del año pasado, también se realizó una adenda de 770.000 euros al convenio de la Comunidad Autónoma para el Desarrollo de la Atención Temprana en el periodo 2024-2027, una diligencia aprobada, permitiendo que el presupuesto aumentase para el servicio de 1.680.000 euros a 2.450.000 euros.

Aumento de personal

Dentro de las principales y más destacadas actuaciones por parte de la Concejalía, la edil recordaba, se encuentran: el incremento de la plantilla de funcionarios del CDIAT, pasando de 8 funcionarios a 17, lo que “nos ha permitido desarrollar el servicio de AT en horario de tarde con personal del Ayuntamiento”; la incorporación de una terapeuta ocupacional, gracias al programa Primer Empleo, puesto en marcha por el Ayuntamiento a través del Centro de Desarrollo Local (una iniciativa financiada por el Fondo Social Europeo Plus y la Comunidad Autónoma, además de contar con aportación municipal).

Destaca también el Convenio entre el Ayuntamiento de Lorca y las Escuelas Infantiles Municipales y algunas privadas, a través del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana “Fina Navarro López”, para el desarrollo del programa de prevención primaria y secundaria, con la finalidad de detectar a niños que tuvieran alguna alteración en su desarrollo o riesgo de padecerla en su entorno natural, como son las escuelas infantiles, con la finalidad de iniciar el trámite de necesidad de atención temprana lo más pronto posible.