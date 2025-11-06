Seguridad Ciudadana
El Ayuntamiento de Calasparra y la Guardia Civil refuerzan su coordinación para mantener la seguridad en el municipio
Durante la reunión se abordaron diversos asuntos relacionados con la seguridad y el bienestar de los vecinos del municipio
La alcaldesa de Calasparra, Teresa García, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Bernal, han recibido al coronel jefe de la Guardia Civil en la Región de Murcia, Francisco Pulido, en una visita institucional celebrada en el Ayuntamiento. En el encuentro también participaron el capitán de la zona, Antonio Corbalán; el sargento de la Guardia Civil de Calasparra, Saúl Menchén; y el jefe de la Policía Local, Miguel Ángel Martínez.
Seguridad en el municipio
Durante la reunión se abordaron diversos asuntos relacionados con la seguridad y el bienestar de los vecinos del municipio. Se destacó el continuo descenso de los índices de criminalidad en Calasparra y se reafirmó la voluntad de seguir trabajando de manera coordinada para garantizar un entorno seguro y una respuesta eficaz ante las necesidades de la ciudadanía.
Se destacó el continuo descenso de los índices de criminalidad en Calasparra y se reafirmó la voluntad de seguir trabajando de manera coordinada para garantizar un entorno seguro
Tanto el Ayuntamiento como los representantes de los cuerpos de seguridad destacaron la importancia de mantener una colaboración continua, cercana y constructiva, lo que es fundamental para el bienestar del municipio.
El encuentro concluyó con el compromiso de continuar fortaleciendo la comunicación y la cooperación entre las distintas fuerzas de seguridad y el consistorio.
