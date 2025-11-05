Sorpresa en Cieza: la sucesora de la edil Amparo Pino rompe con el PP

En el pleno ordinario de noviembre celebrado en Cieza se consumó un hecho que, en el Partido Popular, viene siendo habitual: el abandono del Grupo Municipal Popular por parte de sus concejales. En esta ocasión ha sido el caso de Joaquina Rojas, quien sustituye legítimamente a Amparo Pino —lamentablemente fallecida— y ha decidido renunciar a representar las siglas del PP, incorporándose como edil no adscrita.

Según fuentes socialistas, “esta esperpéntica situación ya se produjo en las dos anteriores legislaturas y, en la actual, vuelve a repetirse, con la diferencia de que ahora el PP ostenta el Gobierno local. Quien no tiene capacidad para integrar o dialogar con las personas de su propio equipo, difícilmente la tendrá para dialogar con los demás, y mucho menos para gestionar y gobernar una ciudad. Ahora, el Gobierno municipal se queda con ocho concejales y cada vez más solo. Será porque habrán hecho algo mal, como en tantas ocasiones. La realidad es que, a día de hoy, no cuentan con la confianza del pueblo ciezano, del Pleno municipal, de su propio partido ni de sus compañeros”, subrayan desde el PSOE.

Asimismo, en el Pleno municipal, el Partido Popular presentó una propuesta para solicitar más efectivos de Policía Local y Guardia Civil para la Región de Murcia y, concretamente, para Cieza. En este sentido, los socialistas ciezanos matizan que “nos parecieron apropiadas ambas peticiones y, por ello, las aceptamos, proponiendo además que también se aumentara el número de policías municipales, cuestión que sí es competencia local. Nuestra idea era alcanzar un acuerdo unánime, asumiendo los puntos planteados por el Partido Popular y añadiendo el nuestro, suprimiendo la exposición de motivos —que no tiene efectos jurídicos y que contenía una guerra de cifras erróneas—, cuyo único objetivo era atacar, como viene siendo habitual, a Pedro Sánchez. Sin embargo, PP y Vox prefirieron mantener dicha exposición de motivos y renunciar al consenso, priorizando la crítica al presidente del Gobierno antes que la incorporación de nuestro punto sobre el aumento de la Policía Local”, concluyen desde el PSOE de Cieza.