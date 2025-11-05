Las multas por engañar al padrón en Lorca ya superan los 250.000 euros

La Unidad de Control del Padrón del Ayuntamiento de Lorca, una de las medidas estrella del Partido Popular tras su regreso a la alcaldía del municipio, sigue cosechando éxitos. Así lo informaba la edil responsable del ramo, Belén Pérez, quien informaba este miércoles que las actuaciones puestas en marcha por esta entidad transversal ya habrían superado los 650.00 euros, una cifra que se alcanzaba a través de multas e incrementos en el Impuesto de Bienes Inmuebles por modificaciones de uso sin autorización.

En concreto, 250.000 euros corresponden al primer capítulo; mientras que la subida del IBI a 36 propietarios supondrá, en total, una recaudación de 391.253 euros. "Son personas que han modificado su propiedad de manera indebida en detrimento de los derechos de las personas y que ahora tienen que hacer frente a los cargos pertinentes. Punto que no exime, además, de la obligación de demoler lo construido de forma ilegal; algo que de no hacer el propietario será el propio Ayuntamiento quien lo ejecute a su costa", sentenciaba Pérez Martínez en referencia a este punto.

Belén Pérez, este miércoles. / L.O.

En este sentido, la edil recordaba que las medidas adoptadas por la UCP son consecuencia de las inspecciones periódicas ejecutadas por los técnicos municipales, que ya han destapado decenas de infracciones: "la inspección del órgano de control está revelando en el caso urbano diversos casos de viviendas unifamiliares, almacenes, trasteros, garajes y locales comerciales convertidos en infraviviendas que carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad. Y en zonas de huerta y pedanías, instalaciones con uso agrícola y ganadero transformadas también en infraviviendas", concretaba, recordando a si vez que el objetivo principal de la unidad es "hacer frente a aquellos que deciden hacinar a personas en viviendas".

Más medios

Tal es el éxito de la UCP, que el Consistorio seguirá incrementando su dotación de personal. Así, además de la implicación de Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Registro, Catastro, Delegación del Gobierno, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Servicios Sociales, Sanidad o el estamento judicial, también tomará parte en sus actividades el director de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Lorca, así como un nuevo Arquitecto Técnico. Del mismo modo, en los próximos meses se incorporarán dos agentes censales en plazas de empleo público de nueva creación.

Reunión de seguimiento de la UCP. / L.O.

A este esfuerzo en el ámbito de los recursos humanos, cabe recordar que también se ha implementado una línea de WhatsApp anónima para facilitar a los ciudadanos el traslado de manera ágil y rápida conductas sospechosas; y se ha modificado la Ordenanza Municipal del Padrón, ampliando las tipologías infractoras para atender a las nuevas casuísticas detectadas que, al no tener previsión legal hasta ahora, se escapaban al control municipal.

"Son hitos que refuerzan la posición referente de esta Unidad en el ámbito nacional, siendo numerosos los Ayuntamientos que han contactado con el Consistorio lorquino para seguir nuestros pasos en la lucha frente a la infravivienda", indicaba Belén Pérez.

En cifras

Por último, la edil aprovechaba para hacer un repaso por los datos más significativos cosechados por la Unidad de Control del Padrón. Así, desde su puesta en marcha este órgano ha realizado 782 requerimientos a propietarios y residentes, iniciándose 327 expedientes de baja de oficio y generándose 251 cambios de domicilio, además de 88 altas, identificándose, por parte de la policía local, a más de 2.000 personas residentes en los domicilios sometidos a información o comprobación previa y no habiendo podido hacerlo con más de 450 personas por no residir en los domicilios donde figuran empadronados.