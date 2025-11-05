Las filtraciones de agua ponen en peligro una veintena de casas en La Hoya de Lorca

"Se nos están cayendo las casas". Así de contundente se mostraba Paqui González, vecina del 'Barrio de la Iglesia' –ubicado en la pedanía de La Hoya– quien este miércoles denunciaba las filtraciones que, desde hace años, sufren más de veinte viviendas de la zona debido a la falta de mantenimiento. "Se están convirtiendo en casas de barro", señalaba esta vecina, que aportaba: "bajo nuestra responsabilidad hemos hecho obras, pero no nos sirve de nada".

En sintonía con González se mostraba otro residente, José Llamas, que apuntaba: "Más que falta de mantenimiento es simplemente abandono, porque esto no se ha reparado hace muchos años"; reclamando a su vez una actuación integral en la calle que da acceso a las viviendas, donde los residentes creen que el deterioro del asfalto es lo que origina el problema.

Estado del asfalto de la vía en cuestión. / PSOE Lorca

Al lugar se desplazaba Juan Carlos Segura, edil del PSOE, que apoyaba las reivindicaciones de los vecinos a la vez que reclamaba al Consistorio una actuación inmediata. "Los vecinos se sienten completamente abandonados. Llevan años reclamando ayuda y no han recibido ni una visita. Están cansados de tapar fisuras con sus propios medios, de ver cómo las farolas se inclinan por la humedad o cómo los suelos se abomban dentro de sus casas", declaraba, a la vez que exigía al equipo de Gobierno el análisis de la situación y la creación de un "plan urgente de actuación que garantice la seguridad estructural del entorno".

"De hace años"

Al respecto de esta cuestión, el Ayuntamiento emitía un comunicado acusando a los socialistas de "utilizar a los vecinos con fines partidistas" además de no haber atajado el problema durante los años en que ostentaron la alcaldía. "Ellos mismos se delatan al reconocer que la situación en el Barrio de la Iglesia de La Hoya viene de hace años", señalaba el escrito, donde se aseguraba haber mantenido recientemente reuniones con los vecinos y que las obras necesarias "serán incluidas en el próximo Plan de Pedanías y Barrios".