La Copa del Rey de enganches vuelve a Lorca este fin de semana

El municipio de Lorca volverá a demostrar este fin de semana su estrecha vinculación con el mundo del caballo. Lo hará a través de la celebración de la vigésima edición de la Copa del Rey de Enganches, que reunirá a una treintena de carruajes y 80 caballos participantes procedentes de toda España.

Barcelona, Córdoba, Sevilla, Valencia o Huelva tendrán presencia en la sede de la Asociación de Enganches de Lorca –ubicada en Torre del Obispo– donde, entre el 7 y el 9 de noviembre, se desarrollarán las distintas pruebas. Lola Sánchez, presidenta de la entidad que organiza la cita, daba los detalles del evento junto al director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, y el edil de Deportes del Ayuntamiento, Juan Miguel Bayonas.

La presentanción se llevaba a cabo en la Casa del Deporte de Lorca. / L.O.

A este respecto, cabe destacar que el concurso completo lo componen tres pruebas: la doma, el maratón y la manejabilidad, e incluye tres categorías: limoneras (un caballo), troncos (dos caballos) y cuartas (cuatro caballos); siendo el ganador de cada una el que obtenga la mejor combinación entre las tres pruebas.

Características de las pruebas

Al respecto de las pruebas que se llevarán a cabo durante el campeonato, que cuenta con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la Región de Murcia, el ITREM, la Real Federación Hípica Española (RFHE), la Federación Hípica de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Lorca, Sánchez Arcas concretaba que, en el caso de la 'doma' (viernes desde las 9 h), se realizará sobre un cuadrilongo de 100×40, en el que el jurado valora regularidad, flexibilidad, contacto, rectitud, impulsión, reunión y sumisión, realizando un determinado reprise.

Por su parte, el 'maratón' (sábado a partir de las 10 h) conlleva una prueba de resistencia en un recorrido formado por varios obstáculos naturales o artificiales en la que el ganador es el que mejor tiempo emplee en la zona de penalidad; y, por último, la demostración de 'manejabilidad' (domingo desde las 10 de la mañana), que mide el tiempo y los derribos en un recorrido compuesto de obstáculos simples (parejas de conos con bolas) o múltiples.