Cehegín acoge por segunda vez la Feria de Empleo Talento Joven, que reúne a casi 300 jóvenes y 23 empresas

Casi 300 jóvenes han participado en la XI Feria de Empleo Talento Joven, organizada por la Cámara de Comercio de Murcia en colaboración con el Ayuntamiento de Cehegín. El evento, que se celebra por segunda vez en el municipio, ha contado con la presencia de 23 empresas y entidades de distintos sectores, que han dado a conocer los procesos de selección que tienen abiertos o previstos.

La feria ha sido inaugurada por la presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, Miryam Fuertes, y la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor Galo, quienes han destacado la importancia de este tipo de iniciativas para favorecer la inserción laboral de los jóvenes y acercarles al mercado de trabajo real.

La presidenta de la Cámara de Comercio, Miryam Fuertes, ha destacado que el objetivo del encuentro es “acercar las oportunidades del mercado laboral a los jóvenes, facilitándoles el camino para ese acceso a la vida laboral”, destacando que “en esta jornada hemos tenido una participación masiva de jóvenes.

La alcaldesa ha subrayado que “para Cehegín es un orgullo acoger, por segunda vez, una feria que conecta a nuestros jóvenes con el mundo laboral y les ofrece herramientas reales para construir su futuro profesional”.

Ponencias y talleres

A lo largo de la jornada se han desarrollado actividades formativas, talleres y ponencias orientadas a mejorar la empleabilidad, las competencias profesionales y la capacidad de emprendimiento de los asistentes. Los participantes han tenido la oportunidad de contactar directamente con responsables de recursos humanos y técnicos de empleo, así como de conocer itinerarios formativos y programas de activación hacia el empleo y el emprendimiento.

Los jóvenes que han pasado por los diferentes stands ubicados en el Centro Tecnológico del Mármol iban buscando empresas, principalmente para realizar las prácticas y en donde tuvieran una oportunidad de continuidad una vez finalizado el proceso formativo.

Esta cita se enmarca en el Programa Talento Joven, que desarrollan las Cámaras de Comercio con la financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), y tiene como objetivo impulsar la empleabilidad de los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.