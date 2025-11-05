Caravaca acerca la vacunación a la población con una campaña itinerante y refuerzos en el Centro de Salud

El Área IV de Salud del Noroeste, en colaboración con el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, ha puesto en marcha una campaña especial destinada a acercar la vacunación a la población del municipio, facilitando su acceso y eliminando la necesidad de cita previa.

Como parte de esta iniciativa, un equipo de profesionales sanitarios se está desplazando a distintos puntos de Caravaca para administrar la vacuna de forma directa, especialmente a personas mayores y a aquellos grupos considerados de riesgo.

La concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, Lydia Melgares, junto con la responsable de Enfermería del Centro de Salud de Caravaca, Manuela Abellán, han animado a la ciudadanía a participar en esta campaña preventiva. Ambas han recordado que, aunque la Comarca del Noroeste presenta la tasa de vacunación más alta de la Región de Murcia, Caravaca registra un índice inferior al del resto de municipios del área, motivo por el cual se ha decidido reforzar las acciones de sensibilización y acercar los puntos de vacunación.

La campaña comenzó con gran acogida en el Centro de Personas Mayores, donde se vacunaron más de un centenar de usuarios, y ha continuado posteriormente en el Barrio de San Francisco. La próxima cita será el miércoles 12 de noviembre, en horario de 10.00 a 12.00 horas, en la ermita de San Sebastián, situada en la Placeta del Santo.

Además, el Servicio Murciano de Salud ha reforzado el personal del Centro de Salud de Caravaca de la Cruz para que todos los ciudadanos que lo deseen —especialmente aquellos que pertenecen a los grupos diana— puedan recibir la vacuna sin esperas. El horario de vacunación en el centro es de lunes a jueves, en turno de mañana y tarde, y los viernes por la mañana.

Desde el Centro de Salud destacan la necesidad de vacunarse a los mayores de 60 años, enfermos crónicos, cuidadores, así como embarazadas de Covid y gripe, ya que los bebes hasta los seis meses no se pueden vacunar, por lo que la madre inmuniza al niño con la lactancia materna. También a la población infantil.

Con esta campaña, el Área IV de Salud y el Ayuntamiento reafirman su compromiso con la prevención y la salud pública, fomentando la inmunización frente a la gripe como una de las medidas más eficaces para reducir complicaciones y proteger a los colectivos más vulnerables.