El Rafael Méndez de Lorca crea dos comités para mejorar la atención de patologías respiratorias

El centro hospitalario de referencia del Área III de Salud ya cuenta con dos nuevos comités interdisciplinares especializados en patologías del sistema respiratorio. Concretamente, los profesionales del Rafael Méndez que componen los mismos se centrarán en la hipertensión arterial pulmonar y el asma grave, dos patologías que pueden resultar mortales y que, de esta forma, podrán ser diagnosticadas y tratadas lo antes posible.

Tal es el avance que supondrán estos comités que el propio consejero de Salud, Juan José Pedreño, se desplazaba este martes hasta Lorca para mantener un encuentro con los componentes de los mismos, a los que agradecía su implicación "en la mejora de la calidad asistencial, porque ello redunda en una mejor salud de nuestros pacientes".

Pedreño durante su comparecencia ante los medios. / L.O.

Al respecto de los comités, cabe señalar que se reunirán de manera mensual, aunque la frecuencia puede variar en función de los requerimientos de los facultativos y el número de pacientes que se vayan a estudiar. En el caso del especializado en Hipertensión Pulmonar, está conformado por facultativos de las especialidades de Neumología, Reumatología, Cardiología, Medicina Interna y Medicina Intensiva y su importancia es vital, puesto que, como señalaba el consejero, la supervivencia aumenta del 47 al 70 por ciento "si se trata con fármacos de última generación, adecuadamente indicados y con estrecha vigilancia".

En cuanto al Comité Interdisciplinar de Asma Grave, cabe señalar que también está conformado por media docena de especialistas en Alergología, Farmacia Hospitalaria, Neumología pediátrica y de adultos y Otorrinolaringología. "Con él se asegura la continuidad asistencial en pacientes asmáticos desde la edad pediátrica a la adulta, además de evaluar y tratar situaciones clínicas complejas. Al mismo tiempo, plantean tratamientos quirúrgicos que pueden favorecer el control del paciente", especificaba Pedreño Planes.

Hospital Rafael Méndez de Lorca. / Daniel Navarro

Resto asistencial

Según informaban fuentes autonómicas, esta última dolencia –el asma grave– representa un importante reto asistencial y clínico, ya que los pacientes con asma grave suelen padecer otras patologías como rinitis crónica, poliposis nasal, alergias múltiples u otras enfermedades neumológicas que requieren un enfoque muy amplio para la evaluación y elección del tratamiento adecuado.

"Con estos nuevos recursos de atención multidisciplinar, el hospital Rafael Méndez va a acortar listas de espera, optimizar los tratamientos de última generación y disminuir las visitas de estos pacientes a Urgencias", indicaba Pedreño, quien añadía que "la continua mejora asistencial en todas las áreas de Salud es una de las máximas del Gobierno regional".

Mucha floración

Preguntado acerca de las posibles causas de la alta incidencia del asma grave en la zona de Lorca, el consejero aludía a la gran cantidad de polen que cada año se desplaza por el aire durante las floraciones. "Ese ha sido uno de los motivos principales que estos especialistas han tenido a bien para constituir este comité y, sobre todo para, en aquellos casos de asma grave, tratar a los pacientes de forma integral y que tengan una mayor calidad de vida a la vez que se pueden aplicar tratamientos de última generación y mantener una estabilidad mayor de su patología", concretaba.