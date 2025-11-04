Un municipio de la Región, elegido para competir por ser iluminado en Navidad por Ferrero Rocher

El municipio de Bullas ha sido seleccionado para participar en la reconocida campaña nacional de Ferrero Rocher “Juntos Brillamos Más 2025”, una iniciativa que alcanza su décimo segunda edición con la que destacar la belleza, el espíritu navideño y la unión de los pueblos de España.

Ayer se dieron a conocer las 17 localidades seleccionadas, una por cada comunidad autónoma española, que competirán por ser iluminadas con la icónica decoración navideña de Ferrero Rocher. Bullas ha sido elegida como representante de la Región de Murcia, convirtiéndose en el primer municipio murciano que opta a esta distinción.

En esta primera fase del concurso, la votación popular estará abierta hasta el 23 de noviembre a través de la página web oficial de Ferrero Rocher ( https://www.ferrerorocher.com/es/es/xp/navidaddeoro/pueblo/bullas/ ), donde cualquier persona podrá mostrar su apoyo votando por Bullas.

Cartel de la campaña de Bullas / Ferrero Rocher

La campaña constará de cuatro fases eliminatorias y culminará con una gran final el 15 de diciembre, en la que se dará a conocer el pueblo ganador de la edición 2025.

El Ayuntamiento de Bullas ha mostrado su satisfacción por esta elección, que supone un reconocimiento al encanto, la hospitalidad y el espíritu comunitario del municipio, además de una oportunidad para dar visibilidad al patrimonio, la cultura y el turismo local a nivel nacional.

Desde el Consistorio se anima a todos los vecinos, vecinas y simpatizantes de Bullas a participar activamente en las votaciones y a difundir la campaña para lograr que el municipio brille con luz propia esta Navidad.