El MITECO hace oídos sordos a las peticiones de información sobre el encauzamiento de Biznaga en Lorca

Hasta en tres ocasiones se ha dirigido el Ayuntamiento de Lorca al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para reclamar información relativa al proyecto de encauzamiento de la rambla de Biznaga, desde diciembre de 2024, sin que ninguna haya servido para obtener una respuesta. Así lo denunciaba la edil de Urbanismo y Medio Ambiente del Consistorio, María Hernández, que anunciaba: "ahora será el alcalde quien firme directamente una nueva solicitud formal, en aras a poder colaborar desde el Ayuntamiento en lo necesario y para conocer los detalles del proyecto y el estado en el que se encuentra".

Al respecto de la obra prevista en la rambla de Campillo, que sirve como desagüe de casi todas las ramblas que desembocan en el Valle del Guadalentín, la última información emitida por la Confederación Hidrográfica del Segura indica que "ya está siendo elaborado", sin que se haya comunicado nada a la administración local.

María Hernández tras su comparecencia. / L.O.

"Desde el Ayuntamiento hemos solicitado en varias ocasiones la remisión del proyecto o, al menos, una confirmación oficial sobre si continúa su tramitación, sin haber obtenido respuesta. Es un asunto de máxima importancia para la seguridad de muchas familias frente a las inundaciones" reiteraba la edil que, además, recordaba la relevancia de la infraestructura –junto a las presas previstas en las ramblas de Nogalte, Béjar y Torrecilla– a la hora de proteger el municipio frente a inundaciones.

Planificación municipal

Del mismo modo, la responsable de Urbanismo explicaba que la falta de información a este respecto también afecta a la capacidad de planificación municipal en materia urbanística y de prevención de inundaciones, revistiendo gran repercusión social. "Lorca necesita saber en qué punto se encuentra este proyecto, qué actuaciones están previstas y cuál es la afección real sobre nuestro territorio. No se trata solo de un trámite administrativo, sino de una cuestión que afecta a la seguridad de las personas y a la gestión responsable del territorio dentro de las medidas de protección frente a inundaciones" terminaba.