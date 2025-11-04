La plataforma en defensa de la sanidad pública del Área III llama a manifestarse el sábado en Lorca

Las protestas por la sanidad pública del Área III volverán a tomas las calles de Lorca. Y lo harán dentro de la programación de la 'semana en defensa de la sanidad pública' organizada por la Alianza por la Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia, que desarrollará eventos por toda la Región y que, en el caso del municipio lorquino, cuenta con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Vecinos y de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Área III.

Por lo que respecta a la Ciudad del Sol, la manifestación tendrá lugar en la céntrica plaza de Colón donde, a partir de las 19:00 horas, los participantes tomarán el relevo de los propios sanitarios del área que, en los primeros meses del año, protagonizaron más de una decena de acciones de protesta para reclamar más personal tanto en el hospital Rafael Méndez como en los diversos centros de salud.

Cartel anunciador de la manifestación. / L.O.

"Con la salud no se juega"

Consultado al respecto de estas movilizaciones el consejero de Salud, Juan José Pedreño, pedía este martes durante su visita al hospital de Lorca que no se convirtiera la salud en un "arma arrojadiza porque la salud con la salud no se juega". En este sentido, Pedreño Planes achacaba los problemas sanitarios a nivel regional a la falta de profesionales y de financiación por parte del Estado; una infra financiación a pesar de la cual en la Región "se han invertido 140 millones tanto en el ámbito hospitalario como en atención primaria" y se ha aumentado la plantilla "en un 22%" desde 2020.

"Somos la consejería con más presupuesto, el 40% de toda la Comunidad. Es el mayor presupuesto que tiene cualquier consejería, precisamente para prestar una atención sanitaria de calidad a los ciudadanos de esta Región" terminaba apostillando el consejero.