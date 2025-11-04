Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salud

La plataforma en defensa de la sanidad pública del Área III llama a manifestarse el sábado en Lorca

El acto toma el relevo de las protestas que, entre febrero y marzo, organizaron los sanitarios del hospital Rafael Méndez

Manifestación por la sanidad en la plaza de Calderón de Lorca

Manifestación por la sanidad en la plaza de Calderón de Lorca

Daniel Navarro

Daniel Navarro

Daniel Navarro

Las protestas por la sanidad pública del Área III volverán a tomas las calles de Lorca. Y lo harán dentro de la programación de la 'semana en defensa de la sanidad pública' organizada por la Alianza por la Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia, que desarrollará eventos por toda la Región y que, en el caso del municipio lorquino, cuenta con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Vecinos y de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Área III.

Por lo que respecta a la Ciudad del Sol, la manifestación tendrá lugar en la céntrica plaza de Colón donde, a partir de las 19:00 horas, los participantes tomarán el relevo de los propios sanitarios del área que, en los primeros meses del año, protagonizaron más de una decena de acciones de protesta para reclamar más personal tanto en el hospital Rafael Méndez como en los diversos centros de salud.

Cartel anunciador de la manifestación.

Cartel anunciador de la manifestación. / L.O.

"Con la salud no se juega"

Consultado al respecto de estas movilizaciones el consejero de Salud, Juan José Pedreño, pedía este martes durante su visita al hospital de Lorca que no se convirtiera la salud en un "arma arrojadiza porque la salud con la salud no se juega". En este sentido, Pedreño Planes achacaba los problemas sanitarios a nivel regional a la falta de profesionales y de financiación por parte del Estado; una infra financiación a pesar de la cual en la Región "se han invertido 140 millones tanto en el ámbito hospitalario como en atención primaria" y se ha aumentado la plantilla "en un 22%" desde 2020.

Noticias relacionadas y más

"Somos la consejería con más presupuesto, el 40% de toda la Comunidad. Es el mayor presupuesto que tiene cualquier consejería, precisamente para prestar una atención sanitaria de calidad a los ciudadanos de esta Región" terminaba apostillando el consejero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo: Real Murcia-Antequera, en la Copa del Rey
  2. Estos son los trabajadores de la Región de Murcia que van a recibir una ayuda de 3.000 euros
  3. Las sillas para ver la Magna Procesión de Murcia ya están a la venta y agotadas en algunas zonas
  4. Un vecino de Balsicas que denunció ser un bebé robado encuentra a su familia biológica a los 50 años
  5. El CD Cieza da la campanada en la Copa del Rey
  6. Estos son los festivos nacionales y puentes que celebrará la Región de Murcia en 2026
  7. De casi extinguido a emblema gastronómico: el chato murciano obtiene el sello ‘100% Raza Autóctona’
  8. En directo: Betis Deportivo-Real Murcia

El Rafael Méndez de Lorca crea dos comités para mejorar la atención de patologías respiratorias

El Rafael Méndez de Lorca crea dos comités para mejorar la atención de patologías respiratorias

El MITECO hace oídos sordos a las peticiones de información sobre el encauzamiento de Biznaga en Lorca

El MITECO hace oídos sordos a las peticiones de información sobre el encauzamiento de Biznaga en Lorca

La plataforma en defensa de la sanidad pública del Área III llama a manifestarse el sábado en Lorca

La plataforma en defensa de la sanidad pública del Área III llama a manifestarse el sábado en Lorca

Cehegín refuerza la seguridad en las zonas escolares con nuevas labores de pintado de marcas viales

Cehegín refuerza la seguridad en las zonas escolares con nuevas labores de pintado de marcas viales

La Fundación Robles Chillida premia a cuatro doctoras por sus proyectos de investigación en el área de las Ciencias de la Salud

La Fundación Robles Chillida premia a cuatro doctoras por sus proyectos de investigación en el área de las Ciencias de la Salud

Un municipio de la Región, elegido para competir por ser iluminado en Navidad por Ferrero Rocher

Un municipio de la Región, elegido para competir por ser iluminado en Navidad por Ferrero Rocher

Comprar en comercio local tiene premio de hasta 500 euros en La Unión

Comprar en comercio local tiene premio de hasta 500 euros en La Unión

Asalta un salón de juegos de Las Torres de Cotillas y trata de violar a punta de cuchillo a una empleada

Asalta un salón de juegos de Las Torres de Cotillas y trata de violar a punta de cuchillo a una empleada
Tracking Pixel Contents