Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Iniciativa

Comprar en comercio local tiene premio de hasta 500 euros en La Unión

El municipio lanza una nueva campaña para incentivar las compras: "¡Compra, sella y gana!”

Una persona sujeta varias bolsas con compras

Una persona sujeta varias bolsas con compras / Eduardo Parra - Europa Press

La Opinión

La Opinión

La Federación de Asociaciones de Empresarios y Profesionales de La Unión, con la colaboración del Ayuntamiento y la subvención de la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales de la Comunidad, lanza una nueva campaña para incentivar las compras en el comercio local bajo el lema “De compras en La Unión: ¡Compra, sella y gana!”.

El objetivo de esta iniciativa es fomentar el consumo en los establecimientos del municipio, premiando la fidelidad de los clientes con atractivos sorteos y fortaleciendo así el tejido comercial de La Unión.

Premios de 100 y 500 euros

Del 3 al 30 de noviembre, por cada compra superior a 10 euros realizada en los comercios adheridos a FAEPU, los clientes recibirán un sello en su rutero. Una vez completados seis sellos de establecimientos diferentes, podrán participar en el sorteo de: 2 premios de 500 y 6 premios de 100 €.

Todos los premios podrán canjearse en los comercios adheridos a FAEPU, con un máximo de 250 euros por establecimiento.

Además, cuantas más compras realices, más oportunidades tendrás de ganar, ya que cada rutero completo equivale a una participación.

Cartel de la campaña de compras en La Unión

Cartel de la campaña de compras en La Unión / L.O.

Sorteo final

El sorteo se celebrará el miércoles 3 de diciembre de 2025, a las 14:00 horas, en el Salón de Actos del Excmo. Ayuntamiento de La Unión.

Esta campaña busca no solo premiar a los consumidores, sino también impulsar la economía local, apoyando a los pequeños comercios que dan vida y carácter a las calles del municipio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents