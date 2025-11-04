Iniciativa
Comprar en comercio local tiene premio de hasta 500 euros en La Unión
El municipio lanza una nueva campaña para incentivar las compras: "¡Compra, sella y gana!”
La Federación de Asociaciones de Empresarios y Profesionales de La Unión, con la colaboración del Ayuntamiento y la subvención de la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales de la Comunidad, lanza una nueva campaña para incentivar las compras en el comercio local bajo el lema “De compras en La Unión: ¡Compra, sella y gana!”.
El objetivo de esta iniciativa es fomentar el consumo en los establecimientos del municipio, premiando la fidelidad de los clientes con atractivos sorteos y fortaleciendo así el tejido comercial de La Unión.
Premios de 100 y 500 euros
Del 3 al 30 de noviembre, por cada compra superior a 10 euros realizada en los comercios adheridos a FAEPU, los clientes recibirán un sello en su rutero. Una vez completados seis sellos de establecimientos diferentes, podrán participar en el sorteo de: 2 premios de 500 y 6 premios de 100 €.
Todos los premios podrán canjearse en los comercios adheridos a FAEPU, con un máximo de 250 euros por establecimiento.
Además, cuantas más compras realices, más oportunidades tendrás de ganar, ya que cada rutero completo equivale a una participación.
Sorteo final
El sorteo se celebrará el miércoles 3 de diciembre de 2025, a las 14:00 horas, en el Salón de Actos del Excmo. Ayuntamiento de La Unión.
Esta campaña busca no solo premiar a los consumidores, sino también impulsar la economía local, apoyando a los pequeños comercios que dan vida y carácter a las calles del municipio.
