Seguridad Vial
Cehegín refuerza la seguridad en las zonas escolares con nuevas labores de pintado de marcas viales
Se están desarrollando estos días trabajos de repintado de marcas viales en distintos puntos del municipio
El Ayuntamiento de Cehegín está reforzando la seguridad en las zonas escolares con nuevas labores de pintado de marcas viales.
La Concejalía de Obras y Servicios y Seguridad Ciudadana, dirigida por José Antonio Zafra, está desarrollando estos días trabajos de repintado de marcas viales en distintos puntos del municipio.
Centros educativos
Estas labores se centran especialmente en las zonas escolares de todos los centros educativos y en aquellos enclaves donde la señalización horizontal presentaba mayor desgaste, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la visibilidad para peatones y conductores.
Con estas actuaciones, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el mantenimiento de la vía pública y la protección de la comunidad educativa, garantizando unas calles más seguras para todos.
- En directo: Real Murcia-Antequera, en la Copa del Rey
- Estos son los trabajadores de la Región de Murcia que van a recibir una ayuda de 3.000 euros
- Las sillas para ver la Magna Procesión de Murcia ya están a la venta y agotadas en algunas zonas
- Un vecino de Balsicas que denunció ser un bebé robado encuentra a su familia biológica a los 50 años
- El CD Cieza da la campanada en la Copa del Rey
- Estos son los festivos nacionales y puentes que celebrará la Región de Murcia en 2026
- De casi extinguido a emblema gastronómico: el chato murciano obtiene el sello ‘100% Raza Autóctona’
- En directo: Betis Deportivo-Real Murcia