Cehegín refuerza la seguridad en las zonas escolares con nuevas labores de pintado de marcas viales

El Ayuntamiento de Cehegín está reforzando la seguridad en las zonas escolares con nuevas labores de pintado de marcas viales.

La Concejalía de Obras y Servicios y Seguridad Ciudadana, dirigida por José Antonio Zafra, está desarrollando estos días trabajos de repintado de marcas viales en distintos puntos del municipio.  

Centros educativos

Repintado de marcas de seguridad vial

Repintado de marcas de seguridad vial / La Opinión

Estas labores se centran especialmente en las zonas escolares de todos los centros educativos y en aquellos enclaves donde la señalización horizontal presentaba mayor desgaste, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la visibilidad para peatones y conductores.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el mantenimiento de la vía pública y la protección de la comunidad educativa, garantizando unas calles más seguras para todos.

