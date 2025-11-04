Bullas celebra las IX Jornadas de Historia y Patrimonio con un programa dedicado a la memoria, la naturaleza y la identidad local

El fin de semana del 14 al 16 de noviembre, Bullas volverá a convertirse en un punto de encuentro para los amantes de la historia, el arte y las tradiciones locales con la celebración de las novenas Jornadas de Historia y Patrimonio, organizadas por la Concejalía de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Bullas.

Durante tres días, la Casa de Cultura y distintos espacios emblemáticos del municipio acogerán una variada programación de charlas, conferencias, visitas guiadas y actividades culturales que buscan poner en valor el rico legado histórico, artístico y natural de Bullas. Así lo ha anunciado hoy durante su presentación el concejal de Cultura Antonio José Espín.

Programación

La inauguración oficial será el viernes 14 de noviembre a las 19:30 horas, con la bienvenida a cargo del concejal de Cultura y Patrimonio. A continuación, se ofrecerá la ponencia “Naturaleza y memoria: explorando el patrimonio natural de Bullas”, a cargo de Celia López Cañizares y Francisco Javier Martínez Abellán, miembros de la Asociación Salto Sostenible.

La jornada inaugural concluirá con la charla “Pop. Amor al Arte. Bullas, territorio de la música independiente”, protagonizada por Isabel Espín Collados y Adrián López Guirado, quienes abordarán la huella de la música independiente en la identidad cultural del municipio.

El sábado 15 de noviembre la programación comenzará a las 11:30 horas con “El latido del tiempo. 125 aniversario de la Torre del Reloj”, a cargo de Juana María Moya Fernández y José Fernández Puerta, conocido como “Pepe, el Relojero”. Seguidamente, a las 12:30 horas, Juana María del Baño Espinosa ofrecerá la conferencia “San Juan Evangelista de Bullas: contexto, arte y supervivencia en la imaginería murciana del siglo XX”.

Por la tarde, las jornadas continuarán con “Bullas: Año Uno. Recreación virtual en su inicio como villa independiente (1689-1690)”, impartida por Ana Fernández Valera (18:00 h); “La Copa, devoción y tradición. La Consolación, el Perpetuo Socorro y otras imágenes de su templo parroquial”, a cargo de Ana Isabel Espín Fernández (19:00 h); y finalizarán con la presentación del libro “Bullas, talismán” de Rafael González Iglesias, presentado por Juan Ángel Puerta Amor (20:00 h).

Además, el sábado por la mañana se desarrollarán actividades paralelas dirigidas al público infantil, dentro de la propuesta “sábado Sabático de Historia y Patrimonio”, que se celebrará en el Pabellón Mateo Caballero para niños y niñas de 3 a 6 años, de 11:00 a 13:00 horas. También, para el público de 7 a 11 años, se ofrecerá el taller “Érase una vez Bullas: Tradiciones del Día de Todos los Santos”, en un lugar aún por determinar, en el mismo horario. Ambas actividades cuentan con plazas limitadas e inscripción previa a través de www.bullas.es.

VII Maratón Fotográfico Patrimonio de Bullas

El domingo 16 de noviembre las actividades se trasladarán al exterior con el VII Maratón Fotográfico Patrimonio de Bullas, dotado con 500 euros en premios, cuyas bases pueden consultarse en www.bullas.es.

A las 11:30 y 12:30 horas, los asistentes podrán participar en una visita guiada a la maquinaria de la Torre del Reloj, de la mano de “Pepe, el Relojero” (inscripción en Informajoven, plazas limitadas, actividad gratuita).

La clausura de las jornadas llegará a las 16:30 horas con un Paseo Histórico por el Cementerio de Bullas, que permitirá descubrir “historia, anécdotas y personajes ilustres” del municipio (precio 2 €, inscripción en Informajoven).

“Estas IX Jornadas de Historia y Patrimonio son parte de nuestro compromiso con la conservación y divulgación del patrimonio local, invitamos a vecinos y visitantes a redescubrir la riqueza cultural, natural y artística del municipio” ha señalado Antonio José Espín.