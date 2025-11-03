El PSOE denuncia una oleada de reyertas "con bates y armas blancas" en el centro de Lorca

"Lo que ha ocurrido este fin de semana es gravísimo. Se produjeron varias peleas en pleno centro de la ciudad, con armas y objetos peligrosos, y el equipo de gobierno del PP y VOX guarda silencio. Ni una explicación, ni una medida. Solo callan y miran hacia otro lado". Así de contundente se mostraba José Luis Ruiz, edil del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Lorca, que este lunes comparecía exigir explicaciones al Consistorio acerca de los últimos sucesos registrados en las inmediaciones de la Plaza Arcoíris, que habría sido escenarios de varias peleas "con bates y armas blancas".

"El PP prometió una Lorca más segura, y lo único que tenemos es un alcalde desaparecido y una ciudad que se siente desprotegida" señalaba el concejal, que acusaba al Ayuntamiento de mantenerse inactivo en materia de seguridad. "Ni plan local de seguridad, ni refuerzo policial, ni coordinación con los cuerpos del Estado. Nada", señalaba el edil, que terminaba advirtiendo "los vecinos empiezan a sentir miedo ante la falta de presencia y planificación en las calles".

José Luis Ruiz, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

Más agentes

Tras la comparecencia de Ruiz Guillén, fuentes municipales acusaban al socialista de "alarmar a la ciudadanía" y de "haber sido el concejal que llevó a Lorca a sufrir los peores datos de delincuencia de su historia". Del mismo modo, estas voces señalaban que la situación será trasladada a la Delegación del Gobierno –a la que aprovechaban para reclamar más agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en el municipio –puesto que "la seguridad ciudadana es competencia exclusiva de Francisco Lucas".