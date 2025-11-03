Lorca saldrá a la calle este jueves para protestar contra las plantas de biogás

Este jueves la ciudadanía de Lorca está llamada a protestar contra la instalación de plantas de biogás en el municipio. Según informaban fuentes de la plataforma 'Stop Biogás Lorca', el encuentro será en la céntrica plaza de Calderón de la Barca a partir de las 20 horas. Durante el acto, además de mostrar su desacuerdo con la proliferación de este tipo de industrias, la plataforma efectuará una acción formativa centrada en dar a conocer los principales inconvenientes de vivir cerca de una planta de biogás.

En este sentido, cabe recordar que desde finales de 2024 el municipio de Lorca ha vivido una auténtica avalancha de propuestas para la implantación de plantas de biogás. Tanto es así que el Ayuntamiento se veía obligado a tomar cartas en el asunto y emitir –a través del alcalde, Fulgencio Gil– varias declaraciones institucionales para tranquilizar a los vecinos. No obstante, a mediados del pasado mes de febrero se creaba la citada plataforma para luchar contra esta tendencia y que, con el acto del próximo jueves, se dará a conocer a la ciudadanía en general.

Más de una decena

Según el último balance oficial publicado por el Consistorio al respecto del estado de las solicitudes para implantar platas de biogás en Lorca, 11 habrían sido rechazadas por el Ayuntamiento y 5 se descartaban por los propios promotores. No obstante, 3 se construyen ya en suelo lorquino, siendo la que se levanta en Barranco Hondo, a escasos kilómetros del casco urbano, la que más inquieta a los componentes de la plataforma. "No podemos permitir que se ponga en peligro nuestro entorno ni la vida de nuestras familias por intereses económicos", señalaba en una muestra de apoyo a la concentración el portavoz local de la coalición de izquierdas conformada por Izquierda Unida, Podemos y Alianza Verde, Pedro Sosa.