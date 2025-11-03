Lorca pide que se suspenda la actualización de las Zonas de Flujo Preferente tras presentar 300 alegaciones

La propuesta realizada por la Confederación Hidrográfica del Segura para la ampliación en más de un 50% de las Zonas de Flujo Preferente en el municipio de Lorca no ha sido bien recibida. Ni los vecinos, ni el Ayuntamiento ni la patronal están de acuerdo con una decisión que, de materializarse, supondría la práctica inutilización de 3.500 hectáreas de diversa tipología en el Valle del Guadalentín y unas pérdidas estimadas de 200 millones de euros.

A las diversas reuniones y manifestaciones convocadas como muestra del descontento popular, hay que sumar las casi 300 alegaciones de carácter técnico, patrimonial, jurídico y social presentadas por colectivos, Consistorio y vecinos particulares que, hasta el pasado viernes –último día para hacerlo– eran presentadas ante el Ministerio de Transición Ecológica.

María Hernández y Ángel Meca daban cuenta de los datos finales. / L.O.

El dato lo aportaban los ediles de Pedanías e Infraestructuras y Urbanismo, Ángel Meca y María Hernández respectivamente, a la vez que hacían hincapié del "drama social" que ha supuesto el trámite para centenares de vecinos. "Estos mapas parecen, además de expropiaciones en cubierta, una especie de salvoconducto al Ministerio de Transición para no realizar las infraestructuras de defensa ante avenidas que estamos reclamando desde hace décadas el municipio. Pero mal hecho, porque estas líneas de colores no cuentan con rigor técnico, ni profesionalidad, ni coherencia, ni consenso", señalaba Hernández Benítez.

Nulidad total

En este sentido, además de pedir la construcción de las presas de laminación previstas en las ramblas de Nogalte, Béjar y Torrecilla, así como el canal de desagüe de Biznaga, los ediles anunciaban la intención municipal de solicitar la nulidad de todo el proceso. "Tenemos que pensar no solo en el presente, sino en el futuro de muchos negocios, empresas, granjas, explotaciones ganaderas…, que están condenados a la ruina. Por eso vamos a pedir la nulidad de todo este proceso de exposición pública", aportaba Meca Ruzafa.

"Desde la publicación de esta cuarta actualización de mapas de Zonas de Flujo Preferente de la Confederación, –sumaba el edil– hemos recibido centenares de consultas, sobre todo de vecinos preocupados en saber si su terreno está afectado por el nuevo mapa, en qué medida les perjudica o cómo proceder ante la administración, aunque la tónica general de todos ellos es la preocupación y la indignación", significaba el responsable municipal de Pedanías

Ángel Meca, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

A este respecto, Meca Ruzafa explicaba que la profusión de medidas adoptadas para evitar la actualización de los mapas de peligrosidad habría hecho 'despertar' a vecinos afectados por declaraciones anteriores, que también se habrían sumado a las alegaciones. "Este equipo de Gobierno va a seguir defendiendo a los vecinos y trasladando paso a paso toda la información, ayudándoles en todo el proceso", terminaba el edil.

Movilización municipal

Por lo que respecta a esta cuestión, cabe recordar que el Ayuntamiento no ha escatimado en esfuerzos para levantar a los vecinos afectados. De hecho, además de convocar una multitudinaria reunión en Ifelor, se abrieron puntos de información en La Escucha, Torrecilla, Cazalla y Campillo para atender a la gran demanda de información por parte de los ciudadanos.