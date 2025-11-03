Seguridad Ciudadana
Dos detenidos como posibles autores del robo de 11 telefonillos en Lorca
El valor de los video-porteros sustraídos se estima en más de 10.000 euros, sin tener en cuenta los daños generados
Resuelto el caso de los telefonillos 'reventados' hace dos semanas en Lorca. Según se hacía público este lunes, agentes de la Policía Nacional habrían procedido a la detención de dos hombres por la presunta comisión de 11 delitos de hurto al ser considerados los responsables de sustraer diversos video-porteros de varias comunidades de vecinos situadas en la ciudad de Lorca.
Varias denuncias interpuestas en dependencias policiales el pasado día 22 de octubre ponían en conocimiento de los agentes la sustracción de video-porteros de varias comunidades de vecinos situadas en Lorca que habían generado una notable alarma social. Se inició entonces una investigación por parte de los agentes de la Policía Nacional que les condujo hasta dos varones como posibles responsables de las múltiples sustracciones.
Según las facturas aportadas por las empresas instaladoras, la cuantía de los diversos video-porteros sustraídos superaría los 10.000 euros, sin tener en cuenta los daños causados al llevárselos del lugar donde se encontraban instalados. Una vez identificados, el dispositivo de búsqueda establecido por los agentes permitió localizar y detener a los responsables apenas 24 horas después de haberse cursado las primeras denuncias por estos hechos.
Tras ser detenidos como presuntos autores de 11 delitos de hurto, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente para la adopción de las medidas cautelares oportunas.
